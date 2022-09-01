Родившая в Европе Лиза Монеточка пожаловалась на материнство

Фото: социальные сети Лизы монеточки

Лиза Монеточка пожаловалась на тяготы материнства. Певица родила дочь 17 августа в Европе и тут же поделилась радостной новостью со своими подписчиками.

- Мы сделали кое-кого, - подписала первый пост с новорожденной дочкой певица.

Спустя нескольких дней молчания, звезда опубликовала пост, в котором излила душу о переменах в своей жизни. По словам Монеточки, быть мамой ля нее – это огромное счастье и волшебство. При этом певица не стала скрывать и тяготы, с которыми ей пришлось столкнуться после рождения дочери. Она откровенно рассказала о головокружениях, боли и отсутствии возможности передохнуть.

Монеточка пожаловалась на боли, головокружения и страхи. Фото: социальные сети Лизы монеточки

- Это действительно тяжело. Эта работа длится 24 часа в сутки, и ты не можешь взять перерыв. Ты не можешь ответить плачущему малышу: «сейчас, одну минутку», как всегда говоришь на работе, или как я говорю слушателям со сцены, когда нужно отдышаться. Этой минутки теперь нет, - рассказывает певица. - Ни резкие головокружения от приливов молока, ни боль от заживающего шва, ни острая потребность в туалете, ни высокая температура не дают эту минутку.

Певица добавила, что такая работа не сравнится с ни ночными съемками, ни с многочасовыми репетициями, ни с турами без сна и выходных.

Лиза Монеточка также отметила, что ее во всем поддерживает ее муж продюсер Виктор Исаев, но при этом она все равно завидует ему, ведь он легко может выйти на улицу, ничем не обремененный.

Дочка вдохновляет певицу справляться с трудностями. Фото: социальные сети Лизы монеточки

Певица также добавила, что ей страшно думать о будущем, но любовь к дочке спасает.

- Часто плакать нельзя, потому что со мной маленький пассажир, он на этой планете всего несколько дней, и кроме меня никого не знает тут. Это помогает. И помогает меньше анализировать, не стараться брать контроль над происходящим, не геройствовать, а просто поддаться животными инстинктам. Мир перевернулся, отрицать это глупо. Это очень интересно, это захватывает дух, часто (почти каждый день) у меня наворачиваются слезы от счастья. Но это тяжело, - заключила певица.

Напоминаем, за своего продюсера Виктора Исаева певица вышла замуж в декабре 2020 года. А в начале мая 2022 года 24-летняя Лиза Монеточка рассказала о том, что ждет первого ребенка и что у нее будет девочка.

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