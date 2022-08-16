Ранее певица проиграла суд против Стаса Костюшкина на 500 тысяч рублей. Фото: телеграмм-канала Лизы Монеточки

Певица Лиза Монеточка готовится к родам в Европе. Поп-исполнительница покинула Россию после проигранного суда со Стасом Костюшкиным, где ее уличили в плагиате аранжировки песни «Женщина, я не танцую». В итоге уроженка Екатеринбурга осталась должна 500 тысяч рублей.

Накануне Монеточка заявила, что 16 августа ее могут положить в больницу для стимулирования родов. До этого она опробовала несколько советов от подписчиков. Среди них были бег по лестнице и употребление фаст-фуда.

Также она поделилась с подписчиками своей грустью.

- У меня такой глупый бзик появился… Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину. Вроде бы это глупость, и мы можем все сами купить, а все равно почему-то грустно, - написала Лиза Монеточка в своих соцсетях.

Певица оставила коттедж в Сочи и квартиру в центре Москвы. Фото: телеграмм-канала Лизы Монеточки

По данным источника «КП-Екатеринбург», близкого к окружению певицы, изначально Монеточка планировала рожать первенца в Сочи.

- У Лизы большой коттедж на Красной поляне, который был куплен два года назад за 18 миллионов. Они с Витей там поженились и надеялись, что будут растить ребенка вдали от городской суеты. Но времена изменились, - рассказал источник «КП».

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