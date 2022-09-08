Судебные приставы признали оскандалившуюся Монеточку должником

Монеточка байкотировала суд и отказалась выплачивать штраф Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Монеточка наслаждается материнством - 17 августа певица родила дочку, находясь в Вильнюсе – на Родине ей заинтересовались судебные приставы. Данные Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя исполнительницы) появились с пометкой «должник» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

- Взыскать в пользу физического 512 500 рублей, - говорится в исполнительном листе.

Это те самые деньги, которые певица задолжала Стасу Костюшкину. Летом прошлого года экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. Мол, она использовала музыку в песне «Женщина, я не танцую», в своей работе «Мама, я не зигую». Отношения в суде знаменитости выясняли больше десяти месяцев. Но экспертиза расставила все точки над «i». В песне Елизаветы Гырдымовой нашли 73% заимствования.

Скриншот с официального сайта Федеральной службы судебных приставов

Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч рублей, но суд присудил ему лишь полмиллиона.

- Меня так просто нельзя испугать штрафом в 500 тысяч, - кичилась Монеточка. - Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать.

Но расставаться с денежками певица не торопится. Вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым она собрала чемоданы и уехала в Европу.

- В случае если Лиза Монеточка или ее представители никак не отреагируют, то в течение установленного судом добровольного срока, судебный пристав-исполнитель в рамках законодательства может применить меры принудительного взыскания, - объясняют в пресс-сулжбе судебных приставов по Свердловской области. – Это арест денежных средств на счетах, арест имущества должника, запрет на регистрационные действия.

Добровольный срок должен быть указан в судебном решении. Это, как правило, пять дней после уведомления, но в индивидуальных случаях он может составить и два месяцы. Если Монеточка будет и дальше игнорировать долги, то ее объявят в исполнительный розыск.

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