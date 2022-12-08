Взбесившая россиян дочь Александра Малинина сделала откровенное признание

Россиян возмутила роскошная жизнь звездной дочери Александра Малинина в Европе. Фото: соцсети

Взбесившая россиян роскошной жизнью в Европе дочь Александра Малинина сделала откровенное признание о пластике лица.

22-летняя Устинья Малинина решила пойти по стопам отца и стать известной певицей. Сейчас она живет в Лондоне в собственной квартире и учится в Королевской Академии музыки. А в свободное время путешествует по всей Европе.

Недавно она поделилась снимком, сделанным во время празднования дня рождения в Париже. Правда, пользователи соцсетей при виде младшей наследницы исполнителя русских романсов рассвирепели.

22-летня Устинья учится в Королевской Академии музыки. Фото: соцсети

Одним не понравилось, что дочь артиста живет за пределами России. Другие возмущены ярким макияжем, а третьи – дорогостоящим нарядом красавицы.

«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор», «У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?», «Зачем столько косметики в 22 года?», - пришли в возмещение пользователи сети.

Однако, несмотря на это, у звездной дочери Александра Малинина множество поклонников, которые поспешили защитить певицу. В instagram* у девушки почти 73 тысячи подписчиков. С ними она нередко делится откровениями.

Общаясь с поклонниками, Устинья честно ответила на вопрос о пластике лица.

- Вы делали себе пластическую операцию? У вас такие красивые черты лица, - написала ей поклонница.

Подписчики восхищаются внешностью звездной дочери Малинина. Фото: соцсети

- Спасибо! Не-е-ет, никогда не делала, - ответила певица.

Устинья Малинина также отметила, что поддерживать хорошую физическую форму ей помогают регулярные тренировки.

Напомним, звездная дочка Александра Малинина живет в Лондоне вместе с братом-близнецом Фролом. У семьи Малининых много недвижимости в Европе. Они приобрели виллу в итальянской Тоскане. А так как жена певца Эмма - владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии, звездная пара купила недвижимость еще и в Мюнхене. Кроме того, супруги также владеют особняком в Подмосковье.

*социальная сеть признана экстремисткой на территории РФ

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