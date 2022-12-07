Клава Кока сделала откровенное признание после провального концерта в Москве

Певица призналась, что поддержка поклонников поднимает ей настроение Фото: Борис КУДРЯВОВ

Клава Кока прокомментировала провальное выступление на большом концерте в Москве. Популярная певица призналась, что все пошло не по плану.

«Magic Show Бал Клавы Коки» прошел 4 декабря на ЦСКА-арене. К грандиозному шоу Клавдия Высокова готовилась больше года.

- Вы даже не представляете, что вас ждет. Получается очень круто! - Обещала фанатам певица перед концертом.

Однако выступление Клавы Коки обеспокоило многих фанатов: «Это полнейший провал», «Либо Клава плохо поет, либо плохо поставлен звук и организован концерт», «Жалко Коку, так рекламировала свой концерт».

Другие зрители предположили, что звук был плохой по вине звукооператоров. Однако то, что певица очень устала, было видно невооруженным взглядом. Из-за плотного графика она практически не спит по ночам.

При этом большинство фанатов поддержали певицу: «Молодец, отработать весь концерт - тяжелый труд, умничка!».

Сама певица призналась подписчикам, что очень расстроилась из-за того, что не все получилось так, как она планировала.

- Спасибо всем за этот день. Магия – это вы и ваша любовь. Это сквозь года и навсегда !! Я очень расстроилась, что не все пошло по плану и многое не удалось реализовать из-за технических сбоев и звука на концерте… Но я хочу поблагодарить артистов, кто приехал поддержать, и всю нашу команду за то, что выжали максимум!!! Проведем работу над ошибками, - пообщела фанатам певица.

На «Magic Show Бал Клавы Коки» вместе с певицей выступили Сергей Жуков, Егор Крид, Niletto, Мари Краймбрери и Артур Пирожков.

Напомним, именно благодаря этому шоу Клава Кока установила рекорд среди звезд российского шоу-бизнеса, продав один билет за 10 миллионов рублей.

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