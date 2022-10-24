«Он мне не отказал»: Клава Кока призналась, чем ее покорил Филипп Киркоров

Клава Кока поделилась откровениями о Филиппе Киркорове. С королем эстрады звезда Black Star дружит уже несколько лет.

Недавно Клава Кока вошла в состав жюри популярного шоу «Маста.Танцы». Во время съемок «КП-Екатеринбург» удалось расспросить певицу, как зародилась эта дружба и какой Филипп Киркоров на самом деле.

- Я очень ценю Филиппа за то, что он начал меня поддерживать еще задолго до того, как я стала успешной артисткой. Помню, как впервые подошла к нему за кулисы во время одного из общих концертов и попросила совет и что-то подснять для влога (в начале карьеры Клава Кока активно вела свой YouTube-канал, - Прим. Ред.), и он мне не отказал. Это было для меня очень ценно. Потом мы снова выступали на одной площадке. Он меня не узнал, но вновь очень тепло отнесся ко мне, пожелав удачи перед выходом на сцену, - рассказывает певица.

Исполнительница призналась, что всегда может обратиться к Филиппу Киркорову за помощью.

- Когда мы стали видеть друг друга все чаще и чаще, у нас зародилось классное общение. Сейчас я прихожу на Дни рождения его детей, мы снимаем много проектов и ездим в совместные поездки. Я знаю, что, если я прошу о помощи, он никогда мне откажет. Я очень благодарна ему за многие вещи, - с особым теплом рассказывает звезда Black Star.

В интервью «КП-Екатеринбург» Клава Кока также рассказала, чем ее удивил земляк Сергей Светлаков, как ей удается избежать отношений с плохими парнями и почему она уверена, что под маской Снежного Барса на шоу скрывается ее друг Niletto.

Смотрите шоу «Маска.Танцы» по воскресеньям в 17:00 на СТС.

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