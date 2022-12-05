Истощенная Клава Кока вызвала оторопь у фанатов во время грандиозного шоу в Москве

Клава Кока готовилась к большому концерту больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве состоялся концерт «Magic Show Бал Клавы Коки». Шоу известной певицы прошло 4 декабря на ЦСКА Арене.

К этому событию Клава Кока готовилась больше года. Она набиралась идей и вдохновения на концертах Филиппа Киркорова и шоу зарубежных исполнителей, а для продвижения своего шоу сделала огромные баннеры в центре Москвы и большой именной автобус.

На концерте звезда Black Star собрала практически всех звездных артистов, с которыми делала дуэты: Сергей Жуков, Артур Пирожков, Niletto, Егор Крид, Мари Краймбери и Ваня Дмитриенко.

- Вы даже не представляете, что вас ждет. Получается очень круто! Я уже в таком восторге и предвкушении, - рассказывала о предстоящем шоу певица.

На концерте певица собрала почти всех звезд, с которыми сделала дуэты. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Однако ожиданий фанатов «Magic Show Бал Клавы Коки» не превзошло. Для зрителей, которые не смогли попасть на концерт, велась прямая трансляция в официальной группе «VK музыка». Многие из них остались недовольны выступлением певицы: «Это полнейший провал», «Кровь из ушей», «Любо Клава плохо поет, либо плохо поставлен звук и организован концерт», «Звук, конечно, ужас», «Жалко Коку, так рекламировала свой концерт», «Ожидала большего».

Другие зрители предположили, что звук был плохой по вине звукооператоров. Однако то, что певица очень устала, было видно невооруженным взглядом. Под конец концерта Клава Кока совсем мало двигалась и танцевала из последних сил.

- Больше всего на свете я мечтаю выспаться, - призналась во время концерта сама исполнительница.

Клава Кока нередко жалуется на плохое самочувствие. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Очевидно, что на этом сказался плотный график Клавы Коки. Певица не спит ночами. Помимо подготовки к шоу, она выступает на других концертах, снимается в кино и новогодних передачах.

- Такое у меня лицо, конечно, уставшее. Это просто жесть. Мы готовимся к шоу. Я в восемь утра работаю на съемках, потом у меня созвоны, встречи, рабочие прогоны, ночью я еще репетирую. Надеюсь, что я доживу до четвертого числа… Только что выступала на «Песне года», сейчас еду на корпоратив, а ночью у нас прогон шоу, - делилась перед концертом звезда Black Star.

Певица поблагодарила всех, кто пришел на концерт. Фото: telegram-канал Клавы Коки

При этом большинство фанатов поддержали певицу.

- Молодец, отработать весь концерт - тяжелый труд, умничка!, - писали во время трансляции они.

Сама Клава Кока после концерта оставила трогательно послание в социальных сетях.

- Мы это сделали!!! Люблю вас и всю нашу команду!! Это мечта! Спасибо каждому, кто был рядом в этот день, - написала звезда Black Star.

Напомним, благодаря шоу Клава Кока установила рекорд среди звезд российского шоу-бизнеса, продав один билет за 10 миллионов рублей. За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в ВИП-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Билет выкупил бизнесмен из Екатеринбурга Константин Майор и предложил разыграть его среди подписчиков исполнительницы. В конкурсе выиграла жительница Санкт-Петербурга.

Исполнительница активно пиарила свое шоу. Фото: telegram-канал Клавы Коки

В сентябре 2022 года вокруг известной певицы разразился настоящий скандал. Популярную певицу обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих после того, как она исполнила на Дне знаний во Владивостоке песни «Мне ***» и «Пьяную домой» на фоне храма.

После концерта Мария Шукшина обвинила ее в «развращении и обесчеловечивании», а по многочисленным жалобам от родителей Клавой Кокой заинтересовались Минкульт и прокуратура Приморского края. Сама певица долго молчать не смогла и ответила на обвинения.

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