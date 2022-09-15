Певица сделала громкое заявление, защищая репутацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока оказалась в центре грандиозного скандала после выступления на Дне знаний во Владивостоке. Популярную певицу обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Исполнительница несколько дней никак не комментировала ситуацию, но конфликт начал набирать настолько серьезные обороты, что она больше не смогла молчать и ответила на обвинения громким заявлением.

Певицу обвиняют в развращении молодежи. Фото: telegram-канал Клавы Коки

«РАЗВРАЩЕНИЕ И ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ»

Обвинения в адрес певицы посыпались после того, как на детском празднике она исполнила со сцены песни «Мне пох» и «Пьяную домой».

По многочисленным жалобам от родителей ей заинтересовались Минкульт и прокуратура Приморского края. Они проведут проверку сразу по двум статьям: 20.1 КоАП и 148 УК РФ («Мелкое хулиганство» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Скандал стал набирать еще большие обороты после того, как против певицы ополчилась известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина.

После выступления во Владивостоке на певицу ополчилась Мария Шукшина. Фото: telegram-канал Клавы Коки

- Центральная площадь, справа, в 100 метрах, расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева - прямо на самой площади стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами. И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы - «мне пох, мне пох». Отборные маты песни слышат все подростки, дети, взрослые, которые пришли на концерт приуроченный к дню знаний, - заявила Шукшина.

По мнению актрисы, подобные треки «направлены на развращение, обесчеловечивание».

- Такими концертами, такими певицами и певцами, актерами убивают самое важное - веру. Она хрупкая у детей - вы же знаете. Невообразимо, жестоко, зверски, так по живому - «мне пох, мне пох» - у храма, для детей», - заключила активистка.

Клава Кока записала обращение. Фото: telegram-канал Клавы Коки

«НА МЕНЯ ЗАКАЗЫВАЮТ СТАТЬИ!»

После нескольких дней молчания Клава Кока все же выступила с ответом на обвинения. Певица записала трехминутное видео, в котором заявила, что вместе с лейблом Black Star обратится в прокуратуру.

- Пишут, что я выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась и тем самым развращала молодежь и оскорбляла чувства верующих. С каких пор мой костюм считается полуголым и покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены, - начала обращение певица. - Я себе такого не позволяю. У меня, конечно, есть песни с какими-то колкими фразами. Но на городских мероприятиях я пою цензурные версии и не пропеваю в микрофон какие-то фразы. Разумеется, для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, и перед данным мероприятием во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы, поэтому я пела все свои хиты.

Исполнительница уверяет: она не знала, что выступает рядом с храмом.

- Я не видела церковь и не знала, что она там находится. Более того, артист не выбирает место, где располагается сцена. Я – православная и крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии, - говорит Клава Кока.

Исполнительница подает ответное заявление в прокуратуру. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Певица также сделала заявила, что на ее имя заказывают статьи, порочащие репутацию.

- Для меня вообще не понятно, с какой целью меня пытаются оклеветать и испортить мою репутацию. Но поступила информация от нескольких редакторов о том, что к ним обращались с заказными негативными статьями обо мне, печатать которые они отказались. Однако у некоторых СМИ эти новости потом вышли, - рассказала певица.

Исполнительница намерена бороться за свою репутацию.

- Мы с моим лейблом подадим ответное заявление в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации, - заключила Клава Кока.

В конце видео певица поблагодарила своих коллег и подписчиков, которые выступили в ее поддержку.

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