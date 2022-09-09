Мария Шукшина возмутилась выступлением Клавы Коки на Дне знаний во Владивостоке

Проверку проведут сразу по двум статьям: 20.1 КоАП и 148 УК РФ, Фото: Фото: Борис КУДРЯВОВ/Юлия ПЫХАЛОВА

Минкульт и прокуратура Приморского края заинтересовались творчеством уральской певицы Клавы Коки. Проверку проведут сразу по двум статьям: 20.1 КоАП и 148 УК РФ («Мелкое хулиганство» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало выступление звезды на Дне знаний во Владивостоке. Так, по мнению родителей местной молодежи, выступление Клавы Коки плохо влияет на детей. Особенно их внимание привлекли песни «Пьяную домой» и «Мне пох». На момент публикации получить официальный комментарий от местной прокуратуры и Минкульта не удалось.

Скандал начал разворачиваться после публикации актрисы Марии Шукшиной в собственном Telegram-канале. В посте Шукшина опубликовала обращение подписчицы, которая призвала обратить внимание на уральскую певицу и ее творчество.

«На концерте, в присутствии мэра города выступала певица Клава Кока. Центральная прощать, с права в 100 метрах расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева -прямо на самой площади стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами. И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы - «мне пох, мне пох» отборные маты песни слышат все подростки, дети, взрослые которые пришли на концерт приурочений к дню знаний. Далее звучит песня «забери меня пьяную домой», - уточняется в письме к Марии Шукшиной.

Скандал начал разворачиваться после публикации актрисы Марии Шукшиной в Telegram-канале. Фото: Telegram-канал Клавы Коки

По мнению активистки, подобные треки «направлены на развращение, обесчеловечивание людей, детей».

«Такими концертами, такими певицами и певцами, актерами убивают самое важное - веру. Она хрупкая у детей - вы же знаете. Невообразимо, жестоко, зверски, так по живому - «мне пох, мне пох» - у храма, для детей», - подытоживает автор письма.

Однако сама певица пока никак не прокомментировала происшествие. Из-за состояния здоровья она даже впервые за долгое время отменила концерт.

«Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья», - пишет в Telegram-канале Клава Кока.

Но несмотря на состояние, певица не собирается отменять концерт в Челябинске, который должен пройти уже завтра, 10 сентября.