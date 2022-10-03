Александр Малинин исполнил мечту пенсионерки из Екатеринбурга, которая дошла до полуфинала «Голос 60+»

Женщина всегда мечтала выступить с кумиром. Фото: из архива Веры Роскошь

В Москве состоялся финал проекта «Голос 60+». Победительницей в нем стала 73-летняя Раиса Дмитренко. Побороться за звание главного голоса страны могла и 68-летняя жительница Екатеринбурга Вера Роскошь. Она дошла до полуфинала. Жизнерадостная пенсионерка не расстроилась, что не смогла победить, ведь ей удалось исполнить давнюю мечту. Во время «слепых прослушиваний» она попала в команду к Александру Малинину, а совсем скоро выступит на его большом сольном концерте.

Полуфиналистка «Голосе 60+» уверена, что нужно обязательно стремиться к достижению своих целей. Фото: из архива Веры Роскошь

«КАТАЮСЬ НА БАЙКАХ, УЧАСТВУЮ В КОНКУРСАХ КРАСОТЫ»

Вере Роскошь никак не дашь 68 лет. У нее сын и дочь и внучка. При этом, она прекрасно выглядит и успевает участвовать в самых разных конкурсах.

- Дух соперничества во мне был с самого детства. Я родом из небольшой деревни Гаринского района. В школе была отличницей. На спортивных соревнованиях даже мальчишек обгоняла. В 65 лет я вышла на пенсию и переехала в Екатеринбург. Здесь живу в свое удовольствие и исполняю все свои мечты: хожу в модельную школу, участвую в конкурсах красоты, занимаюсь на курсах по вокалу, - делится пенсионерка.

В 2021 году вошла в топ-100 самых красивых женщин УрФО. Фото: из архива Веры Роскошь

В 2021 году Вера выиграла конкурс «ГрандмамаЕкб» и вошла в топ-100 самых красивых женщин УрФО, а после возвращения в Екатеринбурге планирует принять участие в конкурсе «Женщина года» в номинации «шоу-бизнес».

При этом в любой момент Вера Роскошь может сменить пышное платье и изящные туфельки на джинсы и кожанку и пересесть на байк.

68-летняя пенсионерка обожает кататься на мотоцикле. Фото: из архива Веры Роскошь

- Всю жизнь ездила на мотоцикле, мне это очень нравилось. Раньше ездила на мотоцикле с коляской, детей в школу отвозила (Смеется). Однажды даже победила в соревнованиях по фигурному вождению среди мужчин. Мечтаю сейчас купить спортивный байк, но и открыть мотошколы для тех, кому 60+, - улыбается пенсионерка.

Несмотря на то, что по образованию Вера фармацевт и биолог, за жизнь женщина сменила множество профессий. Последние 10 лет до пенсии она занимала должность председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаринского района. Но настоящее призвание нашла в музыке.

Вера попала на «Голосе 60+» в команду к Александру Малинину. Фото: из архива Веры Роскошь

«МЕЧТАЛА ПОПАСТЬ К АЛЕКСАНДРУ МАЛИНУ»

Накануне во время финала шоу «Голос 60+» уральская байкерша узнала, что будет выступать на концерте у кумира Александра Малинина. Именно к нему в команду оан хотела попасть больше всего, выступая на «слепых прослушиваниях».

- Петь я с детства очень люблю. Когда мне было пять лет, мне хотелось петь с утра и до вечера. Мама даже говорила: «Ну хватит уже!», - смеется Вера. - В нашей деревушке не было музыкальной школы. Только в Екатеринбурге я начала ходить на занятия по вокалу в «Академию Pro голос». Руководитель этого проекта сказала мне, что у меня очень интересный голос - 3,5 октав, и что я его совсем не берегла и не развивала. Я даже заплакала, услышав эти слова. Но она меня утешила и сказала, что мне с такими данными на «Голос» надо идти. А я, на самом деле, давно хотела принять участие, вот и решила подать заявку.

Пенсионерка подала заявку на кастинг в мае 2022 года. Фото: из архива Веры Роскошь

На «слепых прослушиваниях» Вера Роскошь исполняла песню Алсу «Зимний сон».

- Когда я подавала заявку, думала, если попаду на «слепые прослушивания», это и то для меня победа будет. Когда повернулся Игорь Корнелюк, я выдохнула и обрадовалась, что пройду дальше. Ну а когда повернулся Александр Малинин, чуть дар речи не потеряла. Он ведь наш земляк, и я люблю его творчество, его песни и его неповторимый голос. Я страстно желала попасть к нему в команду. А у меня есть такая история, что все мои страстные желания или мечты обязательно исполняются. Рано или поздно, но исполняются, - делится впечатлениями женщина.

Во время конкурса Александр Малинин сам проводил для участников репетиции.

- Он был и на общих репетициях с оркестром Сергея Жилина, и еще у каждого участника была с ним индивидуальная. На нашей индивидуальной репетиции он сразу понял, какой у меня голос, что и как мне лучше петь, чтобы раскрыть свой талант, - рассказывает пенсионерка.

Вера нашла свое призвание в музыке. Фото: из архива Веры Роскошь

Дальше полуфинала Вера Роскошь не прошла. Вернувшись в Екатеринбург, уральская байкерша увидела, что 15 октября Александр Малинин приезжает с большим сольным концертом, и поняла, что мечтает выступить вместе с кумиром.

- Я знала, что многие члены жюри приглашают участников «Голоса» выступить на своих концерты. Поэтому когда прилетела на финал, поделилась своей мечтой с пощницей Александра: «Для меня это было бы, самое настоящее счастье – выступить с Александром». Она передала ему мою просьбу, и в перерыве он позвал поговорить и сказал, что это прекрасная идея, и он будет только рад, если я спою на его концерте, - улыбается Вера Роскошь.

Так, Вера осталась в Москве еще на один день, чтобы пойти на репетицию концерта с Александром Малининым.

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