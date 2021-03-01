- Жизнь это романтика, даже и не знаешь, куда тебя занесет, - смело заявляет Евгения Федоровна Семенова.У этой пенсионерки из Арамили самые нетипичные интересы для обычной российской бабушки. Книгам и вязанию 89-летняя Евгения Федоровна предпочитает планшет. Этот гаджет нужен для того, чтобы вести свою страничку в Instagram. В соцсети уральскую старушку знают как Бабушку Женю – тревел-блогера. И у нее более четырех тысяч подписчиков.СНАЧАЛА БЫЛО СЛОЖНО, ПОТОМ ВТЯНУЛАСЬВести страничку в социальной сети Евгения Федоровна начала по совету внуков и дочери два года назад. Ведь Баба Женя за свою жизнь посетила немало стран.- Я была в Финляндии, в Германии, Польше, Бельгии, Чехословакии, Греции, в Эмиратах, Турции, - перечисляет пенсионерка. – Тридцать лет я проработала товароведом здесь в Арамили в РАЙПо (районное потребительское общество – Прим. Ред.). Сначала ездила по путевкам от работы, потом сама покупала их. И вот дочь говорит мне, мол, заведи страничку в соцсети, тебе ведь есть что рассказать людям. Ну, я и втянулась.Дочь купила Евгении Федоровне планшет, зарегистрировала маму в соцсетях, показала как пользоваться. Сначала Бабушка Женя просто рассматривала другие странички и публиковала фотографии из поездок. Ведь после того, как она вышла на пенсию, путешествовать она не прекратила. Евгения Федоровна ездит с внуками на поезде по России. И особенно любит посещать храмы. Сейчас за ее передвижением следит больше четырех с половиной тысяч человек. Кроме того она активно участвует в розыгрышах путевок на различные курорты. Недавно, например, выиграла поездку в Сочи.- Сначала я сомневалась, что такое возможно. Надпись под постом гласила: «А представьте, что вам 90-лет и оглянись назад», а я и прокомментировала «мне 89 и я до сих пор верю в чудеса». И представьте, мне написали и предложили оплатить поездку в Сочи, - вспоминает пенсионерка. Туда мы поехали после Нового года и нас там встречали, как важных гостей.ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ СИДЕТЬ НА ЛАВКЕА сейчас Евгения Федоровна решила пройти обучение и зарегистрировалась в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Онлайн-курсы она проходит наравне с другими участниками проекта, самым младшим из них всего 14 лет. Хоть и кажется, что тревел-блогер чувствует себя в Instagram, как рыба в воде, но для Бабушки Жени все эти иностранные термины «сторис», лайки, репосты – все равно остаются пока сложными. Но тут на помощь приходят внуки и дочь.- Если что не получается, то сразу звоню дочери и она мне по телефону объясняет, что делать дальше. Но это лучше, чем бездельничать или ругать молодежь, сидя на лавках. Хотя, таких чеканутых стариков, как я, мало, - шутит наша героиня.Планы у Евгении Федоровны грандиозные. Хоть она и объездила уже больше половины страны от Якутии до Крыма, в мечтах посетить Карелию, а также Китай.