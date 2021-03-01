Красавицу Росгвардии уволили за запретное видео

Коронавирус на Урале

Февральские морозы на Урале

Мать полгода держала в шкафу ребенка

Пожар на ЖБИ унес жизни 8 человек

Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга

На Уралмаше расстреляли пять человек