Александр Малинин раскрыл всю правду о страшной болезни Игоря Корнелюка

Музыканты стали наставниками шоу «Голос 60+». Фото: скриншот из видео

О страшной болезни известного композитора Игоря Корнелюка стало известно в марте 2022 года. Врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и даже остановке сердца.

Недавно в интернете появились слухи о том, что Игорь Корнелюк в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Ему даже пророчат судьбу Александра Градского.

Однако его коллега по сцене Александр Малинин опроверг эту информацию. Известный певец из Екатеринбурга и композитор снимаются вместе в проекте «Голос 60+».

- Друзья мои, в интернете ходит дурацкая информация о том, что Игорь Корнелюк чувствует себя плохо и госпитализирован. Не верьте! Игорь жив-здоров. Чего и вам желает, - заявил Малинин.

Ранее Игорь Корнелюк рассказал, что страдает от болезни сердца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец также записал с композитором совместное видеообращение, на котором видно, что оба артиста веселы и в прекрасной форме.

- Я вообще не понимаю, что происходит. До меня только дошла весть, что с Игорем что-то не так. Нам очень смешно, - говорит в ролике Александр Малинин.

- Меня никуда не госпитализировали. Все нормально. Поэтому, как говорил Жванецкий, не дождетесь, - добавляет в видеообращении сам композитор.

В завершении видеоролика музыканты пожелали всем здоровья и счастья.

В четвертом сезоне «Голос 60+» кресла наставников заняли Елена Ваенга, Александр Малинин, Игорь Корнелюк и Валерий Сюткин.

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