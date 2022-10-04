«Стыдно быть россиянами?!»: Мария Погребняк раскритиковала Меладзе и Урганта за выходку на концерте в Ташкенте

Светская львица возмутилась выходкой артистов. Фото: МАКЕЕВ Иван/ФРОЛОФ Михаил Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светская львица Мария Погребняк высказалась о дерзкой выходке Валерия Меладзе на закрытом концерте в Ташкенте. Певец выступил в столице Узбекистана 3 сентября. Ведущим мероприятия был Иван Ургант.

Валерий Меладзе возмутился, что перед выступлением его представили как российского гостя. Иван Ургант в свою очередь сделал поправку и назвал исполнителя «человеком-планетой».

Мимо этого скандала не смогла пройти светская львица Мария Погребняк.

- Валерию Меладзе не понравилось, что его в Ташкенте представили российским гостем, но ведущий Ваня Ургант выкрутился, сказал, что Меладзе человек-планета. Мне показалось или им обоим стыдно быть россиянами?! Как странно, что в основном, с февраля переобулись самые большие любимцы народа. Знаете, ведь у нас обида на них не за то, что они деньги здесь зарабатывали, а теперь за хлебушком в другое место побежали. Обидно, что они от нас отказались, от обычных людей, их поклонников. Нам обидно, что мы ошибались, любили их, они ведь нас предали, а не политиков. Теперь не хотят быть российскими людьми, такими как мы…, - заявила Погребняк.

Подписчики поддержали блогера, высказав неприязнь к артистам в комментариях под постом.

- Правильно сказано. Просто крысы. Оба наглецы. Не достойны быть российским. Ваня еврей, другой грузин, вот и пусть барахтаются теперь в Ташкенте, и не больно-то они были любимцами, - пишут в комментариях.

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