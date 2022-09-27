«Смотри за своим мужчиной!»: Мария Погребняк хлестко ответила Ксении Собчак, обвинившей Сергея Шнурова в лицемерии

Пооргебняк посоветовала Собчак не истерить Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Погребняк вступилась за Сергея Шнурова после нападков Ксении Собчак. Известная телеведущая обвинила Сергея Шнурова в лицемерии после того, как он отправился в отпуск во Францию.

- Ух, какой труп медийного образа несет мимо меня река, - не сумев скрыть злорадства, написала Ксения в своем telegram-канале и тут же припомнила, как заклятый друг попрекал ее тем, что не близка к народу. - Моя подруга (а вслед за ней и я) была сегодня очень озадачена, увидев настоящего патриота, начинающего и уже такого успешного пропагандиста, а также доброго друга господина Пригожина а тихом городке Болье-Сюр-Мер. Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем не похожее на Донбасс. Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Сереге олигархи (намек на одну песню «Ленинграда», высмеивающую пострадавших от санкций богачей, - Прим. Ред.). Но это же другое, верно?

Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в лицемерии после того, как он отправился в отпуск во Францию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мимо громкого заявления известной телеведущей не смогла пройти светская львица Мария Погребняк. Она посоветовала Ксении Собчак

- Ксения сначала на Тимати наехала за поездку в Узбекистан, а теперь на Шнурова за отпуск заграницей. Тимати уже сообщил, что он в Москве, ни от кого не прячется, на все готов, если понадобится. Шнурову 49 лет и уверена он тоже вернется. Надо смотреть за своим мужчиной, а не тыкать палкой в муравейник, и людям публичным стоит сохранять спокойствие, а не истерить. Все мы сейчас делаем, что умеем, ну а если надо будет, то пойдем туда, куда отправят, - обратилась к телеведущей Погребняк.

Мария Погребняк посоветовала Ксении Собчак следить за своим мужем Фото: Даниил ОПАРИН

Напомним, накануне перепалки со Шнуровым Ксения Собчак на теме патриотизма уже успешно расквиталась с еще одним «другом» Тимати. Стоило рэперу в неподходящее время отбыть в Ташкент, как телеведущая заявила, что он герой, только когда стебет Пугачеву. После этого соцсети Тимати накрыл шквал критики и призывов отправиться на передовую.

Взаимные нападки и оскорбления между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым начались аккурат с разводом музыканта с женой Матильдой. До недавнего времени в этом поединке выигрывал Шнуров, чей хит «Шмарофон» обидно воспел и недостатки внешности заклятой подруги, и ее желание легких денег путем инфоцыганства, и якобы нагулянного вне брака ребенка.

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