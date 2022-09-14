Мария Погребняк высмеяла Тину Канделаки за идею позвать Елену Блиновскую на ТВ

Погребняк сравнила Блиновскую с рекламой МММ. Фото: КУДРЯВОВ Борис
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светская львица Мария Погребняк высмеяла решение Тины Канделаки позвать Елену Блиновскую на ТВ.
- Тина Канделаки сообщила, что на ТВ-3 теперь будет Елена Блиновская, что она подарит надежду россиянам и чудо.... В смутные времена на телеэкранах были Кашпировский, Чумак, была реклама МММ. Хочется верить, что сейчас не так все мрачно и светлые времена вот-вот придут. Тогда, надеюсь, у Тины отпадет надобность показывать нам такое чудо чудесатое?, - подметила блогер и продюсер.
Погребняк надеется, что Канделаки передумает звать Блиновскую на телевидение
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Светская львица призвала подписчиков не забывать, что важно не только мечтать, но и стремиться к великим открытиям.
О своем решении позвать автора нашумевшего «Марафона желаний» Тина Канделаки сообщила 13 сентября в своем telegram-канале. Она призналась, что откровения тренера по личностному развитию в ее последнем интервью вдохновили ее и команду ТВ-3 сделать Блиновской выгодное предложение.
- Путь Лены на телевидении будет тернистым. Да, у нее есть своя большая аудитория, но для того, чтобы масштабировать ее на всю многомиллионную страну, Лене придется измениться. И разговор с Надей Стрелец доказывает – она к этому готова и имеет все шансы на то, чтобы стать одной из самых ярких звезд телевидения настоящего и будущего. Такие герои, дарящие волшебство, — как бы кто к нему ни относился, ни критиковал, ни разбирал на атомы — будут притягивать новых зрителей, - заявила известная ведущая.
Сейчас Тина Канделаки занимается развитием ТВ-3
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По ее мнению, людям важно верить в чудо, а Елена Блиновская, как раз, способна вдохновить в него поверить.
С сентября 2021 года Тина Канделаки занимает должность заместителя генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг». Сейчас она занимается развитием развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.
Напомним, бизнесвумен Елена Блиновская дала о себе знать еще в 2018 году, когда выпустила авторский тренинг под названием «Марафон желаний», после которого блогера обвинили в мошенничестве и инфоцыганстве.
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