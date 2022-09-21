Мария Погребняк: «Измена в семье Нюши может быть пиаром»

Блогер предположила, что Нюша и Игорь Сивов после признания в измене выпустят курс, как сохранить семейную жизнь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семья певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова до недавнего времени считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Супруги женаты уже пять лет, вместе воспитывают дочку Симбу и сына Сафрона и нередко делятся трогательными фото и любовными посланиями друг к другу.

Но однажды в семье Нюши и Игоря Сивова едва не случился раскол из-за измены. О непростом периоде певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук. Вот только, кто именно изменил, Нюша решила оставить в секрете.

Суприги признались, что им пришлось прожить непростой период из-за измены Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бизнесмен и тренер личностного роста Игорь Сивов не заставил себя долго ждать и во время прямого эфира прокомментировал слова жены.

- Мы оба приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация. Мы хотим показать, что можно не просто простить и поверить. Нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре, - объяснил Игорь Сивов.

Известный блогер и продюсер Мария Погребняк в беседе с «КП-Ектеринбург» предположила, для чего супруги сделали такое откровенное признание.

- Я предполагаю, что в скором времени Нюша и ее муж Игорь Сивов объявят: «Покупайте наш курс за 3999 рублей, и мы расскажем, как пережить измену и сохранить семью». В таком случае все это исключительно прогрев и пиар, чистое зарабатывание денег, - предполагает Мария Погребняк.

Нюша и Игорь Сивов женаты уже пять лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продюсер также добавила, что она негативно относится к подобному привлечению внимания.

- Если Нюша и Игорь Сивов действительно просто так хотят поделиться со своей аудиторией пережитым опытом, тогда это очень мило, и они молодцы. Но делать это нужно бесплатно. Потому что, когда человек без специального образования продает те или иные курсы, он должен понимать, что у каждого история индивидуальная. Нет универсального лекарства от всех болезней. Поэтому такими вопросами должен заниматься квалифицированный психолог, - заключила Погребняк.

Напомним, популярный блогер и продюсер Мария Погребняк прожила вместе со своим мужем известим футболистом Павлом Погребняком уже больше 17 лет. Семейная жизнь пары не обходится без ссор, но супруги всегда мирятся и понимаю,ч то не могут друг без друга.

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