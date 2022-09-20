Певицу обвенили в развращении молодежи после концерта во Владивостоке Фото: Даниил ОПАРИН

В конце прошлой недели вокруг певицы Клавы Коки разразился настоящий скандал.

- Пишут, что я выступала в полуголом виде, нецензурно выражалась и тем самым развращала молодежь, - описывает ситуацию Клавдия Высокова.

На певицу ополчились после того, как она исполнила на Дне знаний во Владивостоке песни «Мне пох» и «Пьяную домой». После концерта Мария Шукшина обвинила ее в «развращении и обесчеловечивании», а по многочисленным жалобам от родителей Клавой Кокой заинтересовались Минкульт и прокуратура Приморского края.

Дипломированный психолог Вероника Токан объяснила «КП-Екатеринбург», могут ли наряды и песни Клавы Коки развратить молодежь.

Вот так Клава Кока выглядела во время выступления на Дне знаний. Фото: telegram-канал Клавы Коки

«ИЗ СКРОМНЯГ В БЛУДНИКОВ И РАЗВРАТНИКОВ?»

Вероника Токан уверена, что на психику и мировоззрение ребенка или подростка может повлиять множество факторов, но помогать ему отличить добро от зла, нравственное от безнравственного и культурное от бескультурного должны именно его родители.

- Проблема этого скандала не в том, что Клава Кока развращает молодежь, а в глобальном перекладывании ответственности. Если дети или подростки большую часть своей жизни видят перед собой пример нравственного и культурного поведения, один концерт Клавы Коки не натолкнет их на путь безнравственности. В таком случае только от того, что Клава Кока показала юбку с вырезом, из абсолютно спокойных, скромных ребят в блудников и развратников никто не превратиться, - рассуждает психолог.

По ее словам, влияние на подростков может оказать не только концерт, на котором певица выступает в откровенных нарядах и поет дерзкие песни, но и их окружение и то, что они видят в интернете. Но происходит это только в том случае, если родители не занимались воспитанием своих детей.

Подростки могут повторять образы из песен Клавы Коки, не зная, как поступать в жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если в семье родители матерятся, злоупотребляют, используют психологическое или физическое насилие, естественно, ни о какой нравственности и речи быть не может. Можно все спихнуть на Клаву Коку, но воспитание – это то, что происходит с ребенком каждый день, - продолжает Вероника.

Эксперт считает, что дети и подростки могут повторять образ из песен Клавы Коки, не зная, как на самом деле правильно поступать в реальной жизни.

- Репертуар Клавы Коки – это девичьи песни, в которых героиня переживает то или иное состояние в отношениях с молодым человеком. Если же на ребенка так сильно влияет ее творчество, то, скорее всего, у него в теме полового или нравственного воспитания большущая дыра. И, скорее всего, родители с ним не говорят о том, как себя вести и что делать со своими чувствами. А если родители об этом молчат, ребенок ищет варианты извне, например, видит модель Клавы Коки и перенимает ее.

По мнению спихолога, певица делает свое творчества, а воспитывать в детях нрвственность - это задача родителей. Фото: telegram-канал Клавы Коки

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЯХ»

По мнению Вероники, обвинять Клаву Коку в развращении молодежи во время концерта во Владивостоке неправильно.

- Сама певица верно сказала в своем обращении, задача организатора – сказать, как нужно и как не нужно. Если к Клаве Коке перед концертом не было конкретных требований, с певицы взятки гладки. О том, какой у нее репертуар, все примерно знают, - говорит эксперт.

Также по ее мнению, ответственность за то, что слушают маленькие дети на концерте, полностью несут их родители.

- Мы говорим о выступлении, которое проходило 21:15, когда на улице уже было темно. Я думаю, дети вряд ли должны были присутствовать на концерте без родителей. А что мешало родителям увести ребенка с этого концерта или объяснить значение песен и говорить: «Артистам нормально выступать в таком виде на сцене, а в обычной жизни правильно вот так или вот так», - считает психолог.

По мнению психолога, обвинять Клаву Коку в развращении молодежи неправильно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вероника уверена, что главная задача родителей и педагогов – направлять ребенка на пути его взросления.

- В обратном случае детям также не стоит читать «Бедную Лизу», «Анну Каренину» и «Грозу», которые можно обвинить в пропаганде самоубийства или другие произведения русской классики, которые рассказывают нам о не очень целомудренных и не очень нравственных вещах, - говорит Вероника Токан.

По мнению эксперта, в системе образования очень не хватает разговоров о важных для подростов темах.

- Родители сегодняшних детей и подростков сами росли без уроков полового воспитания и социальной психологии в школах. Этот пробел в системе образования до сих пор никак не решен. Поэтому справляться со своими переживаниями дети учатся на песнях Клавы Коки, историях из интернета, и, естественно, у TikTok-блогеров. Как только взрослые в нашей стране будут решать этот вопрос и учить детей тому, как вести себя в той или иной ситуации, то и не очень полезное влияние будет сильно ослабевать. Клава Кока просто делает свое дело, создает свое творчество, а родители отвечают за то, чтобы их дети выросли при этом нравственными, - заключает психолог.

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