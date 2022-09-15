Клава Кока ответила на обвинения после скандального выступления на концерте у храма. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Клава Кока ответила на обвинения в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. На исполнительницу ополчились после того, как она исполнила на Дне знаний во Владивостоке песни «Мне пох» и «Пьяную домой». Певица выступала на цене, неподалеку от которой стоял храм.

После этого актриса Мария Шукшина обвинила ее в «развращении и обесчеловечивании».

Клава Кока заявила, что ее репутацию намеренно хотят испортить, и вместе с лейблом Black Star она подаст заявление в прокуратуру.

- Мы с моим лейблом подадим ответное заявление в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации, - заявила Клава Кока.

Певица также объяснила, что видела храма, так как выступала в темное время суток.

Напомним, после многочисленных жалоб от родителей Клавой Кокой заинтересовались Минкульт и прокуратура Приморского края.

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