«Последний гвоздь в крышку гроба»: Иван Ургант высказался об изгнании из «Елок»

Телеведущий снимался в новогодней франшизе с 2010 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал свое изгнание из фильма «Елки-9». По словам артиста, несостоявшаяся роль перечеркнула все его планы, а Евгений Кулик забил последний гвоздь в крышку гроба его актерской карьеры.

Новая часть франшизы выходит в российский прокат с 1 декабря. Для зрителей и поклонников новогодней комедии стало настоящим сюрпризом, что впервые за всю историю «Елок» в них не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Евгений Кулик несколько раз был гостем в программе Ивана Урганта. Фото: социальные сети Евгения Кулика

В интервью «КП-Екатеринбург» шоураннер проекта актер и блогер Евгений Кулик рассказал об истинных причинах, по которым артистов не позвали сниматься.

- Это решение было принято еще на стадии написания сценария. Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке, - объясняет ситуацию создатель «Елки-9».

В беседе с «Национальной службой новостей» Иван Ургант ответил на слова Евгения Кулика с юмором.

Иван Ургант и Сергей Светлаков были главными символами новогодней комедии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Вы знаете, честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что, может быть, еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», - сказал Ургант.

Сергей Светлаков отказался комментировать свою позицию на этот счет.

Напомним, новом фильме франшизы главные роли сыграли Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Михаил Орлов и Александр Баширов. В фильме также вновь снялся и сам Евгений Кулик.

В интервью «КП-Екатеринбург» Евгений Кулик также рассказал, что изменилось в его жизни с рождением второго ребенка и съемках с Федором Добронравовым и Алексеем Серебряковым.

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