«Носи с удовольствием»: Клава Кока подарила отцу часы за два миллиона рублей

Фото: скриншот «Инстаграма» Клавы Коки.

Исполнительница Клавдия Высокова, больше известная как Клава Кока сделала своему папе шикарный подарок за несколько миллионов рублей. Певица вручила ему в день рождения часы фирмы Rolex. Клава Кока поделилась этим событием на странице своего «Инстаграма».

Своим подписчикам она рассказала в сторис, что едет поздравлять главного мужчину ее жизни. Певица вручила часы и показала подписчикам, как папа отреагировал на дорогой подарок. Она сообщила подписчикам, что ее отец был счастлив получить такой подарок. Сама она сказала: «носи с удовольствием».

- Наша семья – это лучшее, что можно было создать. Вместе все пройдем! Ура!, - пишет в посте своего «Инстаграма» Клава Кока.

Подобные мужские часы в белом золоте стоят приблизительно от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Встречаются и модели, стоимость которых доходит до 4 миллионов рублей.

Ранее, певицауже хвасталась подписчикам подарками для своих родителей. Так, например, в прошлом году певица дарила отцу дорогой автомобиль.