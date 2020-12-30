Певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, сделала своему отцу дорогой подарок. 24-летняя артистка Black Star купила папе автомобиль Toyota Camry. Ключи вручила в день рождения, в этот день отец звезды праздновал свое 55-летие.В «Инстаграме» Клава выложила видео, показав «бесценную» реакцию отца на подаренную машину. Черный автомобиль перемотанный бантом был давней мечтой папы певицы. От неожиданности мужчина впал в ступор, но после пришел в себя и начал обнимать свое знаменитую дочку.- Подарила Папе машину на день рождения. Исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция - бесценна!!! Люблю тебя и все отдам за нашу семью, - написала Клава Кока в своем «Инстаграм».Кстати, в сторис певица показала и как покупала новенькую иномарку. Машина обошлась ей в 2,5 миллиона рублей.