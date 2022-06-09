Уральская модель рассказала «КП-Екатеринбург» о жизни с Александром Гранковым после финала

Буквально несколько дней назад вся страна узнала имена победительниц девятого сезона самого популярного шоу о любви «Холостяк». Избранницей фермера из Москвы Александра Гранкова стала модель из Екатеринбурга Яна Сапета. Появившись на проекте в ярком зеленом платье с элегантным вырезом, она с первых минут покорила сердце холостяка. Мужчина не смог отпустить ее в финале и произнес заветные слова: «Ты примешь эту розу?». Теперь влюбленные, наконец, могут не скрывать свои отношения.

О жизни с холостяком после финала Яна Сапета рассказала в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург». Уральская модель также поделилась, почему хотела покинуть проект, смотрела ли на поцелуи Саши Гранкова с другими девушками, и на какую его шутку разозлилась больше всего.

Влюбленные часто встречались до выхода шоу на экраны, а потом им пришлось скрывать отношения. Фото: пресс-служба ТНТ

«СЦЕНАРИЙ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

- Теперь все, наконец, знают, что вы стали победительницей. Как вы скрывали отношения с Сашей, пока все смотрели шоу?

- Это был сложный период. В самом начале, когда еще не было известно, кто будет холостяком, а тем более, участницами, мы часто гуляли в парке втроем, либо находились дома. После выхода шоу, с каждой серией нас стали больше узнавать, соответственно, виделись мы все меньше.

- Может кому-то все-таки рассказали?

- Я сказала маме, и двум близким подругам. Остальные ничего не знали. Хотя очень многие пытались разболтать меня. Моя мама и все мои близкие родственники смотрели шоу. Вообще всем было интересно, сценарий это или реальная жизнь. Так что стереотип подруг о проплаченном выборе разбился вдребезги (Смеется).

Уральская модель впервые познакомила холостяка со своей дочкой Мией во время съемок шоу. Фото: пресс-служба ТНТ

- Ваша дочка Мия называет Сашу папой?

- Нет. У них прекрасные дружеские отношения. Дочке он очень нравится, и она всегда рада его видеть, и очень тянется к нему.

- В финальной серии вы рассказали, что еще хотите детей…

- Да, я хочу сына, но не сейчас. Дети – это не так просто как кажется, это огромная ответственность, и к этому нужно подходить осознано. После проекта мы эту тему с Сашей больше не обсуждали.

- Какой самый необычный комментарий на тему «Холостяка» вы прочитали от ваших подписчиков?

- «Яна с самого начала подставная актриса. Отыграла хорошо». Мне смешно и приятно такое читать. Всегда мечтала быть актрисой, пусть хоть в комментариях это реализуется.

Яна Сапета долгое время не давала целовать себя в губы. Холостяк признался, что первый поцелуй с ней был для него самым запоминающимся на шоу. Фото: пресс-служба ТНТ

«Я СЕБЯ СДЕРЖИВАЛА»

- Строить отношения под прицелом камер и без них - совершенно разные вещи. Какие вы с Сашей в жизни? На шоу вы были довольно сдержанными…

- Да, на проекте я себя сдерживала. Я считаю, что отношения это то, что зарождается между двумя людьми, и это настолько ценно, что не хочется, показывать и тем более рассказывать об этом.

- Вы можете сказать, что влюбились в Сашу во время проекта? После этого ревность брала над вами верх?

- На проекте я очень умело закрывалась от всех, поэтому не проявляла ревности. Я знала, что вокруг женский коллектив, который будет давить своими мнениями. Перед черной церемонией у нас с Сашей был разговор на лестнице, после которого я поняла, что мне нет смысла сомневаться и ревновать.

Победительница проекта призналась, что не смотрелапоцелуи Саши Гранкова с другими девушками. Фото: пресс-служба ТНТ

- В финальной серии вы говорили, что Саша часто упоминал другую финалистку Марину, чтобы вызвать какие-то эмоции. А как вы относитесь к таким приемам парней, когда они «подкатывают», вызывая ревность?

- Это легкая игра, чтобы понять, есть ли у человека к тебе что-то или нет. Саша вообще своеобразный человек, к нему надо привыкнуть. Я сама такие приемы не использую, если мне что-то нужно уточнить я спрашиваю напрямую.

- А когда вы смотрели выпуски, возникало желание выключить или перемотать, где Саша был с другими девушками?

- Я так и делала. Мне было неприятно смотреть свидания с другими, а тем более поцелуи. Я все перематывала, и смотрела только наши моменты.

- Во время проекта вы подружились с Юлей Голыгиной. Но неужели чувство конкуренции не портило отношения?

- С Юлей мы подружились с самого первого дня. Это удивительно, но мы две зрелые личности, и у нас не возникало ни одного конфликта из-за конкуренции. Мы и сейчас общаемся с Юлей, и финальную серию смотрели вместе с ней и Сашей. Она всегда была за нас, тем более видела и наблюдала нашу взаимную симпатию.

Яна долгое время не могла привыкнуть к Сашиному чувству юмора. Фото: telegram-канал Яны Сапеты

«ГОТОВА БЫЛА УБИТЬ, А ОН УМИРАЛ ОТ СМЕХА»

- Когда вы шли на проект, какой у вас изначально был идеал мужчины? Насколько Саша ему соответствует?

- Идеалов не существует, мы их создаем сами. Отношения – это работа двух людей. Если они вместе готовы совершенствоваться, где-то становится гибкими, меняться, то это успех. Если же нет, то в какой-то момент один устанет от давления другого и все разрушится. Но для меня мужчина – это в первую очередь про поступки, а не про слова.

- Вы говорили, что долго привыкали к чувству юмора Саши. А какая была самая жесткая шутка, от которой вам стало обидно?

- Самая жестка шутка была за пределами проекта. Я решила поздравить его маму с днем рождения. Выбрала в цветочном магазине шикарную корзину цветов, оплатила и оставила на его имя, так как улетела в Екатеринбург в тот день. Предупредила продавца, что придет молодой человек и заберет. Самолет только приземлился и я вижу смс: «Я забрал цветы» и на фото ужасные желтые розы. У меня просто был шок. Я сразу же, как женщина, представила себя на месте мамы, и подумала, что она будет в ужасе от этих цветов. Начала звонить в магазин, уточнять, забрали или нет мою корзину. Цветы забрали, но Саша пишет, что ему отдали вот эти ужасные розы. Я такой стресс пережила, уже хотела заказывать новые цветы, и в итоге он все-таки сказал, что это была просто картинка из интернета. А моя корзина у него. В тот день, я готова была его убить. А он умирал от смеха.

В финале проекта холостяк признался, что может быть со своей избранницей самим собой. Фото: пресс-служба ТНТ

- Вы рассказывали, что тяжело переносите конфликты. Какая для вас была самая сложная ситуация на проекте? Появлялось ли желание его покинуть?

- Сложная ситуация была только после черной церемонии. В тот день я хотела покинуть проект, потому что стала сомневаться, правильно ли я делаю, что остаюсь в нем. А с девочками у меня не было серьезных конфликтов, они понимали, что я могу ответить, сила чувствуются всегда.

- Как участие в «Холостяке» отразилось на вашей карьере модели?

- Я не ставлю акцент на карьере модели, мне нравится вести свой блог и делиться полезной информацией. Плюс, я хочу реализовать еще пару проектов совершенно с этим не связанных. У меня появилось вдохновение и возможность создавать и идти дальше за рамки блога и моделинга.

У уральской красавицы много планов в карьере модели и телеведущей. Фото: социальные сети Яны Сапеты

- А что по поводу карьеры телеведущей? Планируете вернуться в журналистику?

- На данный момент такой путь я тоже рассматриваю. Мой опыт увеличился, и я хотела бы попробовать что-то новое. Есть предложения, но пока раскрывать ничего не буду.

- Можете выделить топ-3 пункта, чему вас научил этот проект?

- 1) Выдержка. 2) Самодисциплина. 3) Дистанция с другими личностями.

- Какие у вас ближайшие планы с Сашей? Теперь ведь можно уже ни от кого не прятаться...

- А разве о планах говорят на всю страну?! Мы достаточно показали в проекте, сейчас хочется это сохранить между нами.

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