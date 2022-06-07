Модель из Екатеринбурга привела подписчиков в восторг. Фото: пресс-служба ТНТ

Победительница «Холостяка» Яна Сапета привела подписчиков в восторг, опубликовав фотографии с возлюбленным.

В финале самого популярного шоу о любви зрители, наконец, узнали, что Александр Гранков отдал последнюю розу модели из Екатеринбурга. Теперь пара может не прятаться и делиться моментами, проведенными вместе. С первых дней после финала уральская красавица публиковала фото с закулисья шоу. А теперь показала и то, как отдыхает вместе с холостяком.

Яна Сапета поделилась с подписчиками, как отдыхает с дочкой Мией и возлюбленным Сашей Гранковым. Фото: telegram-канал Яна Сапета

Уральская модель запечатлела возлюбленного Сашу Гранкова и свою дочку Мию, сидящими за столиком в кафе.

- Моя главная конкурентка, которой нет равных, - подписала фото Яна Сапета. Подписчики сразу оценили трогательные фото: «Милашки», «Какие вы замечательные», «Оба красавцы», - написали они в комментариях. Многие поклонники Яны обрадовались, что возлюбленные остались вместе после проекта. - Прекрасная пара, которая продолжила отношения после завершения шоу...Аллилуйя! Пусть у вас все сложится хорошо, - написали под постом.

Напомним, со своей дочкой Мией от футболиста Александра Сепеты уральская модель впервые приехала на знакомство с мамой холостяка Саши Гранкова. Тогда все внимание, конечно же, сразу было отдано малышке, а в конце встречи Мия даже назвала Гранкова папой.

Во время финальных серий проекта дочка Яны Сапеты назвала холостяка папой. Фото: пресс-служба ТНТ

Ранее в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» Яна Сапета рассказала, что порвала отношения с футболистом ФК «Динамо», так как Александр Сапета не был не готов к детям и не уделял их дочери Мие должного внимания. А во время откровенного разговора с мамой холостяка модель раскрыла еще одну причину расставания.

Яна Сапета призналась, что ее бывший муж не стремится общаться с их дочкой Мией. Фото: социальные сети Яны Сапеты

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