Клава Кока стала персонажем комикса про супер-героя

Также певица думает о том, чтобы снять еще один клип и мини-фильм о подвигах героини SUPERKLAVA. Фото: скриншот клипа «Катастрофа» с youtube

Известная певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) лейбла Black Star стала персонажем комикса. Ее анимационный двойник появился в новом клипе на трек «Катастрофа».

- Песню «Катастрофа» на самом деле пою не я, ее поет SUPERKLAVA. Я вас уже с ней знакомила. Мы отрисовали для вас комиксы в формате lyric-video, - написала артистка на своей странице в Instagram.

Фото: скриншот клипа «Катастрофа» с youtube

Клава Кока отметила, что если ее поклонникам понравится анимационный клип про ее супер-геройского двойника, то она напечатает комиксы. Однако их тираж будет ограничен. Также певица думает о том, чтобы снять еще один клип и мини-фильм о подвигах героини.

- Добро пожаловать во вселенную девушки-катастрофы! – написала Клава Кока.

Фото: скриншот клипа «Катастрофа» с youtube

В клипе двойник певицы нарисован с голубыми волосами. SUPERKLAVA обезвреживает бомбы, ездит на мотоцикле и сражается с бандитами. Однако персонаж забывает с утра на плите чайник, и в ее доме начинается пожар. Когда супер-героиня приезжает на место, ее там ждет мужчина, который уже потушил огонь и держит ее кота на руках. Новая песня Клавы Коки, как и большая часть ее творчества, о любви.

Фото: скриншот клипа «Катастрофа» с youtube

Неделю назад, 11 ноября, Клава Кока опубликовала видео со своего отдыха в Дубае. На ролике видно, что она с рэпер Егором Кридом участвует в гонках по пустыне на багги. На видео играет песня уральской артистки «Катастрофа». За рулем багги сидит Егор, а Клава кричит, не скрывая эмоций от экстремальной поездки.

При этом не так давно Клава Кока рассталась со своим молодым человеком Дмитрием Гардеем. Они встречались два года. А Егор Крид в свою очередь разорвал отношения с тик-ток блогершей Валей Карнавал.

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