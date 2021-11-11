Фото: из instagram-аккаунта Клавы Коки

Известная уральская исполнительница Клава Кока уже несколько дней отдыхает в Дубае. Моментами своего отпуска певица традиционно делится с подписчиками в социальной сети instagram.

Так, фанаты были в восторге, узнав, что свой отпуск звезда проводит вместе с популярным певцом Егором Кридом. Вместе они гуляли по улицам города, проводили прямые эфиры для поклонников в сервисе для проведения трансляций Twitch.

Фото: из instagram-аккаунта Клавы Коки

А сегодня, 11 ноября, поп-исполнительница порадовала поклонников, опубликовав, подборку фото и видео, сделанные во время гонок по пустыне на багги.

- Время десерта, - просто, но интригующе подписала пост певица.

На видео играет песня самой исполнительницы «Катастрофа». За рулем багги Егор, а Клава кричит, не скрывая эмоций восторга от экстремальной поездки.

Фото: из instagram-аккаунта Клавы Коки

Перед этим звезда опубликовала сторис опрос для подписчиков, с просьбой определить ее судьбу и решить, стоит ли ей прокатиться за рулем по пустыне или нет. Конечно, же большинство фанатов одобрили эту идею и проголосовали «за».

- Я впервые в пустыне, сейчас буду пробовать кататься. Надеюсь, что выживу, - рассказала Клава Кока.

Напоминаем, что не так давно Клава Кока рассталась с Димой Гардеем, с которым она была в отношениях два года. А Егор Крид разорвал отношения с тик-ток блогершей Валей Карнавал.

Также певица удивила подписчиков, опубликовав горячие фото в купальнике с отдыха в Дубае.

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