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Звезды7 ноября 2021 17:53

«Заряженные солнцем»: Клава Кока поделилась горячими фото в купальнике

Уральская певица уехала на отдых в Дубай
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Подписчики оценили фото в комментариях

Подписчики оценили фото в комментариях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях популярная уральская певица Клава Кока уехала отдыхать в Дубай. О том, как проходит ее отпуск, она рассказывает своим фанатам в аккаунте в instagram. Не заставила себя ждать поп-исполнительница и с фотографиями на пляже в купальнике.

Фото: instagram Клавы Коки

Фото: instagram Клавы Коки

- Давно не было фоточек в купальнике. Что вы думаете о том, чтобы я пошла и прямо сейчас их сделала для вас. Проявите свою активность, а я проявлю свой творческий порыв.

Видимо, подписчики очень быстро эту идею одобрили, ведь уже через пару часов исполнительница порадовала поклонников своей стройной фигурой и черном купальнике.

Фото: instagram Клавы Коки

Фото: instagram Клавы Коки

Фанам фото пришлись по душе. В комментариях люди оставили много комплиментов.

Фото: instagram Клавы Коки

Фото: instagram Клавы Коки