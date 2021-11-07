Подписчики оценили фото в комментариях Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях популярная уральская певица Клава Кока уехала отдыхать в Дубай. О том, как проходит ее отпуск, она рассказывает своим фанатам в аккаунте в instagram. Не заставила себя ждать поп-исполнительница и с фотографиями на пляже в купальнике.

Фото: instagram Клавы Коки

- Давно не было фоточек в купальнике. Что вы думаете о том, чтобы я пошла и прямо сейчас их сделала для вас. Проявите свою активность, а я проявлю свой творческий порыв.

Видимо, подписчики очень быстро эту идею одобрили, ведь уже через пару часов исполнительница порадовала поклонников своей стройной фигурой и черном купальнике.

Фото: instagram Клавы Коки

Фанам фото пришлись по душе. В комментариях люди оставили много комплиментов.