Подписчики оценили фото в комментариях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На днях популярная уральская певица Клава Кока уехала отдыхать в Дубай. О том, как проходит ее отпуск, она рассказывает своим фанатам в аккаунте в instagram. Не заставила себя ждать поп-исполнительница и с фотографиями на пляже в купальнике.
Фото: instagram Клавы Коки
- Давно не было фоточек в купальнике. Что вы думаете о том, чтобы я пошла и прямо сейчас их сделала для вас. Проявите свою активность, а я проявлю свой творческий порыв.
Видимо, подписчики очень быстро эту идею одобрили, ведь уже через пару часов исполнительница порадовала поклонников своей стройной фигурой и черном купальнике.
Фото: instagram Клавы Коки
Фанам фото пришлись по душе. В комментариях люди оставили много комплиментов.
Фото: instagram Клавы Коки