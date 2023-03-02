Выглядела старше: звезда «Уральских пельменей» Илана изменилась до неузнаваемости за годы участия в шоу

На фото слева Илана моложе почти на 10 лет. Фото: соцсети актрисы

34-летняя звезда «Уральский пельменей» Илана нередко хвастается точеной фигуркой и шикарным внешним видом в социальных сетях. Публикации набирают тысячи восторженных комментариев, а поклонники не перестают интересоваться секретами ее красоты. Но далеко не все знают, как выглядела артистка до популярности. «КП-Екатеринбург» собрала подборку архивных фото знаменитости.

За годы популярности Илана стала не только моложе выглядеть, но и более стильно одеваться. Фото: соцсети актрисы

Звезда «Уральских пельменей» Илана родилась в Бишкеке. С самого детства она мечтала стать актрисой и участвовала в школьных спектаклях, а в семь лет уже стала ведущей детской передачи «Светлячок» на местном телевидении (аналог «Спокойной ночи, малыши»).

24-летняя Илана на съемках проекта «Валера-ТВ». Фото: соцсети актрисы

В шоу «Уральские пельмени» актриса попала больше 10 лет назад благодаря знакомству с Андреем Рожковым.

- Все началось со скетчкома «Валера-ТВ». Я тогда училась на пятом курсе на кафедре режиссуры и актерского мастерства в Санкт-Петербурге и получила приглашение на пробы в проект, продюсером которого был Андрей Рожков. Я познакомилась с Дмитрием Брекоткиным, Дмитрием Соколовым и Вячеславом Мясниковым, но тогда я и подумать не могла, что через год, когда ребятам понадобится вторая актриса в команду, они пригласят именно меня, - рассказывает актриса.

С приходов в шоу Илане удалось сбросить лишний вес. Фото: соцсети актрисы

Илана охотно рассказывает, что у нее хорошая генетика, но упругость тела и молодость кожи стоит ей немалых усилий. Артистка признается, что раньше выглядела намного старше, а прийти в форму ей помогли регулярные занятия спортом, правильное питание и постоянный уход за кожей и волосами. Звезда и сейчас поддерживает активный образ.

Артистка вновь набирала лишний вес в 2015 году после рождения дочки Дианы, но ей вновь удалось похудеть. Сейчас актриса «Уральских пельменей» не только выглядит моложе, но и одевается с безупречным вкусом.

А вот такой коллаж Илана делала для своих подписчиков. Фото: соцсети актрисы

Илана и сама изредка публикует коллажи для сравнения того, как она помолодела за годы участия в шоу.

- Это для того, чтобы каждая девочка знала, что красота – это ее рук дело, - подписывает такие фото актриса.

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