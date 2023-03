Клава Кока уличила британского певца Сэма Смита в плагиате ее клипа

Клава Кока намекнула, что Сэм Смит украл идею ее клипа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда Black Star Клава Кока намекнула, что британский исполнитель Сэм Смит украл у нее идею клипа. 28 февраля 2023 года у поп-певца вышло музыкальное видео на трек «I’m Not Here to Make Friends» (Я здесь не для поиска друзей). На него сразу же обратила внимание автор хита «Краш», подметив сходство со своим клипом на песню «Ла Ла Ла», вышедшим более года назад.

- Недавно у Сэма Смита вышел провокационный клип, который наделал шумихи. Казалось бы, при чем тут я? Но клип моего любимчика мне что-то напоминает. Я отказываюсь верить. Мой клип вышел больше года назад. Вы тоже видите совпадение? Сэм Смит, ничего не хочешь объяснить? - шутливо написала исполнительница.

Певица показала похожие кадры из клипов. Фото: скриншоты из клипов

Сходство сюжета, образов и декораций заметили и подписчики Клавы Коки: «Кадры реально схожие, он твой фанат!», «Пора судиться!», «Обычно русские артисты берут идеи у иностранный, тем временем иностранные берут идеи у Клавы Коки». Нашлись и те, кто посчитал это обычным совпадением.

Ответили на забавное сходство и другие известные исполнители. К примеру, певица Рита Дакота написала в комментариях под склеенным видео из двух музыкальных клипов: «Ржу, Сэм – новая Кока».

Напомним, в конце февраля номер телефона Клавы Коки слили в сеть. Сначала певица пребывала в негодовании, но затем отпустила ситуацию и принялась приветливо отвечать за звонки от поклонников.

