«Нет сил с этим разбираться»: разгневанная Клава Кока выступила с заявлением

Телефон Клавы Коки разрывается от звонков поклонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда Black Star Клава Кока не спала всю ночь. И на этот раз это не из-за плотного гастрольного графика и нескончаемых съемок. У певицы разрывается телефон. А причиной тому стало то, что номер исполнительницы слили в сеть.

- Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне очередных гастролей и после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил еще с этим разбираться... Телефоном пользоваться невозможно, - говорит певица.

Однако потом Клава Кока все же решила порадовать своих фанатов и ответить на несколько звонков, пока едет в такси на концерт. Большинство из них не могли сдержать радостные крики и не верили, что ответила действительно она. Другие же поспешили осыпать знаменитость комплементами.

- Вы просто самая лучшая! - говорят дозвонившиеся счастливчики.

Сама певица с благодарностью оценила приятные слова.

- Ну позитив я нашла, - говорит исполнительница.

Напомним, в середине февраля звезда Black Star Клава Кока стала одной из главных звезд на масштабном концерте Big Love Show. А накануне Нового года она выпустила песню вместе с Ларисой Долиной.

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