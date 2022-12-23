Клава Кока и Люся Чеботина дружили семь лет. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Дружба Клавы Коки и Люси Чеботиной длилась семь лет. Исполнительницы познакомились на проекте «Главная сцена», который дал им обеим старт в карьере. На протяжении всех этих лет они называли друг друга близкими людьми, но внезапно их дружбе пришел конец.

Истинные причины разлада в отношениях со звездой Black Star автор и исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала в последнем интервью на канале FAMETIME TV.

Люся Чеботина и Клава Кока познакомились на проекте «Главная сцена». Фото: telegram-канал Клавы Коки

- Я поняла, что не могу продолжать общаться с этим человеком. Я всегда ее поддерживала. Когда она покупала машину, квартиру, у меня тогда такого не было, но я радовалась, как за себя. А потом произошло событие, после которого я не могу переступить через себя, потому что у меня есть определенные принципы и понятия и есть ситуации, которые для меня не допустимы…Просто есть смешные шутки, а есть несмешные. И когда человек начал очень неудачно шутить, я поняла, что нам дальше не по пути. Мне все-таки кажется, что артист должен быть скромнее. Ей, видимо, захотелось интрижек, - предполагает певица.

Люсю Чеботину также очень задело и то, что Клава Кока неоднократно говорила в своих интервью, что у нее нет подруг, потому что ей с девочками общаться неинтересно.

- Мне уже тогда надо было задуматься, что к этому человеку надо присмотреться. Она неоднократно говорила, что у нее нет подруг, но в этот же момент мы ездили с ней ночью по ресторанам, гуляли. Для меня это было настоящим шоком, потому что с моей стороны это была очень искренняя дружба, и мне хотелось ее сохранить, но последние события меня просто добивали, - признается Люся Чеботина.

Клава Кока была почетной гостьей на большой вечеринке в честь дня рождения Люси Чеботиной. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Исполнительница хита «Солнце Монако» также рассказала, что подруги пытались реанимировать дружбу, но Люся потеряла к Клаве доверие.

- Я не желаю ей зла. Желаю, чтобы она покоряла вершины всех возможных олимпов, чтобы она реализовала все свои мечты. Она правда хороший человек, просто в какой-то момент пошла не туда. Я желаю, чтобы она снова стала Клавой, которая мечтает петь, писать, выступать, дружить, любить и прекрасно давать себе отчет о том, что смешно, а что нет, - заключила Люся Чеботина.

Напомним, еще этим летом в интервью «КП-Екатеринбург» Люся Чеботина рассказывала, как восхищается работоспособностью и чувством юмора Клавы Коки, а также припомнила, как вместе со звездой Black Star попалась дэпээснику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клава Кока начала готовиться к свадьбе и показала обручальное кольцо за 117 миллионов. Из ювелирного салона певица не смогла выйти без покупок (подробнее)

Оскорбленная дочь Александра Малинина рассказала о мести и провокациях. Устинья Малинина поделилась, как она справляется с негативом (подробнее)

Люся Чеботина: «Филипп Киркоров – большой ребенок и хороший друг». Люся Чеботина призналась, почему дружит с Филиппом Киркоровым (подробнее)

Люся Чеботина призналась, что ЮрКисс для нее идеальный мужчина. Певица редко говорит о личной жизни (подробнее)

Беременная звезда «СашаТаня» Алина Ланина сверкнула бедрами на откровенной фотосессии. Актриса скрыла живот на пятом месяце беременности (подробнее)