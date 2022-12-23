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Звезды23 декабря 2022 9:16

Клава Кока начала готовиться к свадьбе и показала обручальное кольцо за 117 миллионов

Из ювелирного салона певица не смогла выйти без покупок
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Клава Кока решилась на смелый шаг

Клава Кока решилась на смелый шаг

Фото: Даниил ОПАРИН

Судьба все чаще намекает Клаве Коке, что ей пора замуж. Сначала певице впервые в жизни делают предложение руки и сердца, правда, от которого она тактично отказывается. А после исполнительница ловит букет невесты на свадьбе у друзей Джигана и Оксаны Самойловой. Теперь и сама Клава не отрицает: поймала букет – теперь точно пора готовиться к свадьбе.

- Следующий шаг – это выбор кольца, - говорит Клава Кока, уверенно распахивая двери в ювелирный магазин.

Клава Кока примерила одни из самых дорогих колец. Фото: соцсети

Клава Кока примерила одни из самых дорогих колец. Фото: соцсети

В нем выбор звезды Black Star пал далеко не на самые дешевые кольца.

- Это кольцо стоит 117 миллионов! Это как десять квартир в Москве. Мне кажется, мой муж сейчас такой: «Я покинул чат, чат, чат, чат», - смеется певица.

Но саму Клаву Коку такая кругленькая сумма не смутила, и она примерила сразу четыре кольца общей стоимостью в 300 миллионов рублей.

Клава Кока не смогла уйти без покупок. Фото: соцсети

Клава Кока не смогла уйти без покупок. Фото: соцсети

Шутки-шутками, но без покупки исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» из ювелирного магазина не ушла. Однако ее выбор пал на менее дорогое кольцо.

- Мне очень нравится это кольцо и, на самом деле, оно самое дешевое, - улыбается певица. - Вообще я приходила просто посмотреть, честно, но пранк вышел из под контроля. У меня прямо настроение поднялось.

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