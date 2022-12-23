Клава Кока начала готовиться к свадьбе и показала обручальное кольцо за 117 миллионов

Клава Кока решилась на смелый шаг Фото: Даниил ОПАРИН

Судьба все чаще намекает Клаве Коке, что ей пора замуж. Сначала певице впервые в жизни делают предложение руки и сердца, правда, от которого она тактично отказывается. А после исполнительница ловит букет невесты на свадьбе у друзей Джигана и Оксаны Самойловой. Теперь и сама Клава не отрицает: поймала букет – теперь точно пора готовиться к свадьбе.

- Следующий шаг – это выбор кольца, - говорит Клава Кока, уверенно распахивая двери в ювелирный магазин.

Клава Кока примерила одни из самых дорогих колец. Фото: соцсети

В нем выбор звезды Black Star пал далеко не на самые дешевые кольца.

- Это кольцо стоит 117 миллионов! Это как десять квартир в Москве. Мне кажется, мой муж сейчас такой: «Я покинул чат, чат, чат, чат», - смеется певица.

Но саму Клаву Коку такая кругленькая сумма не смутила, и она примерила сразу четыре кольца общей стоимостью в 300 миллионов рублей.

Клава Кока не смогла уйти без покупок. Фото: соцсети

Шутки-шутками, но без покупки исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» из ювелирного магазина не ушла. Однако ее выбор пал на менее дорогое кольцо.

- Мне очень нравится это кольцо и, на самом деле, оно самое дешевое, - улыбается певица. - Вообще я приходила просто посмотреть, честно, но пранк вышел из под контроля. У меня прямо настроение поднялось.

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