Звезда «Уральских пельменей» Илана сделала заявление после фото с округлившимся животиком

Илана попросила совет у подписчиков, но наткнулась на упрек. Фото: соцсети актрисы

Социальные сети звезды «Уральских пельменей» Иланы не первый раз становятся поводом для громких обсуждений не только ее личной жизни, но и стиля актрисы.

Перед одним из концертов Илана попросила своих подписчиков проголосовать, какое ей выбрать платье: черно-фиолетовое в пол или коротенькое и обтягивающее белое. Выбор большинства пал на белое платье в кристаллах: «Илана, вам подходит все. Но в белом все же лучше», «Илана, как ты прекрасно выглядишь в белом платье. Просто восторг».

Илана устроила голосование в социальных сетях, какое ей выбрать платье. Фото: соцсети актрисы

Однако не обошлось и без критики в адрес актрисы.

- В белом как-то странно округлился животик. Либо неудачно руку на живот положили, - написала Илане подписчица.

- Я даже подумала, что Илана беременна, - подметила другая.

Но на слова об округлившемся животе актриса «Уральских пельменей» быстро нашлась с ответом.

- Даже у самых худых девушек немного есть животик, это наша женская конституция! Надеюсь ответ исчерпывающий, - ответила Илана, приведя в пример фотография модели Кендалл Дженнер.

Илана привела в пример фото модели Кендалл Дженнер. Фото: соцсети актрисы

Напомним, звезду не раз подозревали в беременности. Однажды актриса и сама спровоцировала поклонников, удивив их неожиданным фото в купальнике с округлившимся животом.

Но, на самом деле, у Иланы только один ребенок. Актриса замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным уже больше восьми лет. Вместе супруги воспитывают дочку Диану.

Илана уже не раз подверглась хейту от подписчиков, показывая свои образы. Одна из самых жестких ситуаций произошла, после того, как артистка опубликовала фото из примерочной в белом платье от Valentino стоимостью 258 тысяч рублей.

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