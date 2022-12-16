«Не вывожу, но люблю»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева сделала неожиданное признание

Ксения Корнева рассказала об отношениях с коллегами. Фото: из социальных сетей

Ксения Корнева поделилась откровениями о работе в «Уральских пельменях» и на ТВ. Актриса много трудится. Кроме гастролей с коллективом и съемок в сериалах она занимает должность шеф-редактора КВН ТВ, а в перерывах между работой нередко делится секретами закулисья со своими подписчиками.

При этом личные переживания веселушка и хохотушка Ксения Корнева предпочитает держать при себе. При этом все же решила ответить на один из самых популярных вопросов, который ей задают любопытные зрители.

Ксения Корнева выступает в «Уральских пельменях» уже семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Часто спрашивают: «зачем ты столько работаешь?». Самолеты, поезда, автобусы, недосып, тексты, тексты, тексты. Много текстов. Ответ-то очень простой: мне это нравится. Вот и все. Я очень люблю свою работу, мне нравится процесс создания чего-то веселого, драматичного, да даже просто творчества. Люблю всех своих коллег – безумно талантливых, смешных и артистичных. Многое можно отдать за то, когда сидишь на сцене или под камерой без текста, а просто наслаждаешься игрой своего партнера, - говорит звезда «Уральских пельменей».

Ксения не скрывает, что не всегда справляется с таким плотным графиком, но желание поднять зрителям настроение и сделать что-то доброе не дает ей сломаться.

После каждого концерта Ксения Корнева делится фотографиями с букетами цветов, которые ей дарят довольные зрители. Фото: из социальных сетей

- Да, я физически иногда тупо не вывожу, но, выходя на сцену, забывается все, что тебя окружает, болит или выводит из состояния равновесия, есть только сцена и зритель. Надеюсь, что у зрителей такие же эмоции. Два часа в каком-то другом мире, в другой реальности. Кайф. В который раз убеждаюсь, что я невероятно везучий человек, что мне доверили такую классную работу. И я с удовольствием буду делать это для всех вас. «Пельмени», сериалы, КВН ТВ - все, чтобы вам было весело, - заключает артистка.

Напомним, в интервью «КП-Екатеринбург» рассказала, как контроль Александра Маслякова влияет на КВН, о зависти между участниками команд и закулисье сериала «Корни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спел «Я русский» на языке жестов: уральский фанат покорил сердце SHAMAN. Певец встретился со слабослышащим фанатом на Урале и вернул ему деньги за билет на концерт (подробнее)

Niletto растрогал Клаву Коку романтическим подарком. Певец преподнес звезде Black Star огромный букет белых роз (подробнее)

Владимир Пресняков показал, как его семья готовится к Новому году. Певец опубликовал трогательное видео (подробнее)

Разыгрывал врачей скорой и влюблял в себя девчонок: «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове. «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове и поздравили его с 45-летним юбилеем (подробнее)

Бьют татуировки и зависают в ресторанах: «Уральские пельмени» рассказали о своих мамах. «Уральские пельмени», Niletto и Клава Кока рассказали о своих мамах и поделились редкими архивными фото (подробнее)

«Рядом с ним все цепенеют»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева - об Александре Маслякове. Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала, как контроль Александра Маслякова влияет на КВН (подробнее)