Niletto растрогал Клаву Коку романтическим подарком

Фанаты начали сводить Niletto и Клаву Коку после выхода их совместного трека «Краш». Фото: социальные сети

Niletto сделал Клаве Коке неожиданный романтический сюрприз. Певец преподнес ей огромный букет роз.

То ли исполнитель из Екатеринбурга решил поддержать свою подругу и землячку после ее провального концерта в Москве, то ли еще больше обрадовать после того, как она поймала букет невесты на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой.

В любом случае ему удалось произвести впечатление на певицу. Растроганная звезда Black Star поделилась милым видео в соцсетях.

Клава Кока и Niletto сидели в ресторане, когда певице преподнесли о рэпера приятный сюрприз. Фото: социальные сети

На нем видно, как Клава в Компании с Niletto и его друзьями сидит в ресторане, когда ей вручают тяжеленный и пышный букет белых роз. А рядом с ней сидит и улыбается довольный Даня Niletto.

- Niletto и его команда, вы чего такие миленькие, вы просто чудо! Спасибо! Как вас всех обнять, - обрадовалась певица.

Напомним, Niletto и Клаву Коку начали сводить фанаты еще после выхода их совместного трека «Краш» в 2020 году. Сами исполнители очень хорошо общаются и нередко говорят друг о друге приятные вещи.

Niletto и Клаву Коку дружат уже несколько лет. Фото: социальные сети

Вместе они снялись в сериале у Сергея Жукова. А в интервью «КП-Екатеринбург» солист «Руки вверх!» признался, что Клава Кока ему «все уши прожужжала, какой Niletto классный».

О том, что певице суждено в скором времени выйти замуж, ей на протяжении нескольких недель упорно намекает сама судьба. Во время съемок шоу «Маста.Танце» певице впервые сделали предложение руки и сердца, а 12 декабря на большом торжестве в честь 10-й годовщины свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой Клава Кока поймала букет невесты.

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