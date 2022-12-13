Клава Кока стала гостьей на праздновании годовщины свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Клава Кока вот-вот выйдет замуж. По крайней мере, этому свидетельствует древняя русская традиция – певица поймала букет невесты ан свадьбе.

Звезда Black Star стала гостьей на праздничном торжестве, посвященном 10-й годовщине свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой.

- Поздравляю от сердца. Кстати, ребята поженились 12.12.12. Какая дата, такая и пара, - обратилась к виновникам торжества певица.

Клава Кока и Оксана Самойлова прекрасно общаются. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Праздничный вечер и для самой Клавы Коки обернулся настоящим сюрпризом. Автор хитов «Краш» и «Покинула чат» поймала букет невесты.

- Я следующая!!! Где жених??? Оксана Самойлова сказала, что будет подружкой невесты, - принялась искать спутника певица.

На грандиозном праздновании 10-й годовщины свадьбы появились Тимати, Анна Седокова и Егор Крид и другие звезды шоу-бизнеса.

клава Кока поймала букет невесты Оксаны Самойловой. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова познакомились в 2010 году в одном из московских ночных клубов. Сейчас пара воспитывает четверых детей: одиннадцатилетнюю Ариелу, восьмилетнюю Лею, пятилетнюю Маю и двухлетнего Давида.

Напомним, совсем недавно Клаве Коке впервые сделали предложение. Фотографией красной бархатной коробочки с обручальным кольцом певица поделилась в социальных сетях.

Позже стало известно, что виновником неожиданного сюрприза стал блогер-миллионник на роскошном Porsche Артур Кисловский. Правда, дорогие атрибуты не помогли молодому человеку покорить сердце Клавы Коки.

Клаве Коке впервые сделали предложение руки и сердце прямо во время съемок шоу «Маска.Танцы». Фото: соцсети Клавы Коки

- Предложение я не приняла. Я человечка этого вообще не знаю. Желаю удачи в его блогерской карьере. Я, конечно, хочу замуж, но за любимого мужчину. Кольца нет. Пишите, - кокетливо признается певица.

Клава Кока редко говорит о личной жизни. Но для «КП-Екатеринбург» сделала исключение. В интервью певица призналась, что никогда не возвращалась к бывшим.

Напомним, в июле 2021 года Клава Кока рассталась с Димой Гардеем, с которым она была в отношениях два года. Об этом блогер объявил в социальных сетях. Для Клавы этот пост стал настоящим шоком, ведь до этого она тщательно скрывала отношения с Дмитрием.

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