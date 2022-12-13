Прийти в себя Клаве Коке помогла поддержка российских звезд и поклонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная певица Клава Кока призналась, что с трудом перенесла провал своего грандиозного шоу в Москве. К «Magic Show Бал Клавы Коки», прошедшему 4 декабря на ЦСКА-арене, исполнительница готовилась больше года.

- Вы даже не представляете, что вас ждет. Получается очень круто! - обещала фанатам певица перед концертом.

Однако выступление Клавы Коки обеспокоило зрителей. Многие из них жаловались на ужасное качество звука: «Это полнейший провал», «Жалко Коку, так рекламировала свой концерт». В то время как одни обвинили автора хитов «Краш» и «Покинула чат» в неумении петь, другие предположили, что звук был плохой по вине звукооператоров.

«Magic Show Бал Клавы Коки» прошел в ЦСКА-арене. Фото: соцсети Клавы Коки

Но то, что певица очень устала, было видно невооруженным взглядом. Из-за плотного графика и подготовки к шоу певица практически не спала по ночам.

- Мы готовимся к шоу. Я в восемь утра работаю на съемках, потом у меня созвоны, встречи, рабочие прогоны, ночью я еще репетирую, - рассказывала перед большим концертом звезда Black Star.

Во время «Magic Show Бал Клавы Коки» исполнительница призналась, что больше всего мечтает выспаться, а под конец концерта она совсем мало двигалась и танцевала из последних сил.

К грандиозному концерту Клава Кока готовилась больше года. Фото: соцсети Клавы Коки

После выступления Клава Кока призналась, что очень расстроена из-за того, что не все пошло по плану и пообещала фанатам провести работу над ошибками.

При этом большинство фанатов поддержали певицу: «Молодец, отработать весь концерт - тяжелый труд, умничка!», «То, что концерт пошел не по плану, показывает, что ты такой же человек, как и все», «Звук не помешал мощнейшей энергетике концерта», «Мы тебя очень любим и ценим, не переживай, солнышко, и иди отдыхай!».

Расстроенную певицу поспешили поддержать и коллеги по сцене.

На концерте с Клавой Кокой выступили звезды, с которыми певица делала дуэты, в том числе и ее земляк Niletto. Фото: соцсети Клавы Коки.

- Напишите ей, что она умничка, - попросила фанатов Мари Краймбери.

- Было круто!, - подписал фото с совместного выступления Егор Крид.

- Ты подарила настоящую магию каждому, кто был на этом грандиозном шоу!!! Умница, - написал певице ее друг блогер Дима Масленников.

Несколько дней после концерта певица практически не выходила на связь. Кажется, это было связано не только с ее еще более плотным графиком. Но благодаря любви фанатов и поддержке коллег Клава Кока, наконец, стала приходить в себя.

- Хочу сказать, что я реально вас очень люблю и читала каждый комментарий. И продолжаю это делать. Вы помогаете мне идти дальше! Ведь я, правда, чуть не сломалась, - призналась исполнительница.

Любовь и преданность зрителей и поддержка коллег помогли Клаве Коке справится с переживаниями. Фото: соцсети Клавы Коки

Накануне звезда Black Star опубликовала фотографию, внушающую, что ей стало намного лучше.

- Довольная моська, - подписала последнее фото в своем telegram-канале певица.

На «Magic Show Бал Клавы Коки» вместе с певицей выступили Сергей Жуков, Егор Крид, Niletto, Мари Краймбрери и Артур Пирожков.

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