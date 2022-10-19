«Я больше не хочу оправдываться»: звезда «Уральских пельменей» Илана выступила с неожиданным заявлением

Артистка нередко сталкивается с критикой из-за социальных сетей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Уральских пельменей» Илана нередко сталкивается с критикой из-за социальных сетей. Артистка призналась, что ее желание рассказывать о личном не одобряют даже друзья.

- Я давно перестала делиться личным в инстаграм*…, и дело не хейтерах – на них вообще плевать, меня они даже забавляют. Дело в друзьях и знакомых, которые не понимают, зачем делиться личным или «выставлять жизнь на показ», - говорит артистка.

При этом звезда «Уральских пельменей» решилась пойти всем наперекор и прислушаться к зову своего сердца.

- Но знаете в чем я хочу вам и себе признаться?! Мне реально нравится вести свой блог, мне нравится снимать, отмечать, рекомендовать, обсуждать, общаться с подписчиками, делать рекламу, быть блогером. Я в себе это никак не могла принять, до сегодняшнего момента. Блогер – это было оскорблением для меня. Когда меня так называли, я всегда всех исправляла и говорила, я – артист. Но почему же я не могу быть и артистом, и блогером одновременно, если мне это нравится. Я больше не хочу оправдываться, что «ой мне это нужно для работы». Мне это нужно, потому что это часть меня, мне это нравится, и я принимаю это в себе, - заключает Илана.

Артистка решила пойти всем наперекор. Фото: социальные сети

Илана подверглась жесткому хейту от подписчиков после того, как опубликовала фотографию из примерочной в белом платье от Valentino.

Тогда артистка в шутку написала, что на дорогую обновку можно скинуться по 50 копеек. Цена платья оказалась баснословной – 258 тысяч рублей. Сама Илана призналась, что не ожидала такого негатива в свой адрес.

- Самое обидное, что я получала столько хейта, хотя я платье даже не купила! - рассказала тогда «КП-Екатеринбург» Илана. - Людей спровоцировала тема с деньгами. Сразу все начинают спрашивать про заработок. Подписчики даже не читают пост, просто видят цену. Не обратили внимание, что это юмор. Конечно же, я не собиралась собирать по 50 копеек. Люди уже сами додумали. Мне стали писать про голодающих в Африке детей, про пожары, а я, мол, трачу деньги на ерунду.

*Социальная сеть признанная экстремистской на территории РФ

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