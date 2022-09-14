Илана призналась, что ее супруг страдает от последствияй коронавируса. Фото: соуиальные сети

Звезда «Уральских пельменей» Илана рассказала о страшных последствиях болезни мужа. Артистка на несколько дней пропала из социальных сетей, а вернувшись, сделала откровенное признание. Она ответила на вопрос подписчиков, страдает ли от панических атак.

- Я – нет, Слава Богу. В вот супруг узнал, что это такое, переболев ковидом. Первый раз, когда была паническая атака – вызывали скорую, думали с сердцем плохо…это, конечно, та еще гадость!!!, - призналась актриса.

С супругом Дмитрием Илана воспитывает дочку Диану. Фото: соуиальные сети

С мужем бизнесменом Дмитрием Дылдиным Илана вместе уже больше восьми лет. Супруги воспитывают дочку Диану. Сама актриса в интервью «КП-Екатеринбург» рассказывала, что муж ее во всем поддерживает и любит баловать дорогими подарками.

- Обычно он дарит мне кольца, серьги, дорогие ювелирные украшения, - делилась Илана.

И, судя по трогательным фото и видео, которые артистка «Уральских пельменей» нередко публикует в социальные сети, у них в семье царит гармония и любовь.

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