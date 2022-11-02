«Стерпится-слюбится»: звезда «Уральских пельменей» Илана сделала откровенное признание

Артистка рассказала, какой участи бы никогда не пожелала для своей дочери

Звезда «Уральских пельменей» Илана сделала откровенное признание. Артистка высказалась против брака по расчету и по договоренностям родителей. На днях Илана побывала в Таджикистане.

- Сразу с самолета мы поехали на настоящую таджикскую свадьбу к очень уважаемым людям в городе. Практически всю свадьбу жених и невеста не пьют, не едят и не танцуют. Они постоянно кланяются в знак уважения к гостям. Ну… по мне – такое себе… Свадьба не для молодых, а для гостей и родителей… Таковы традиции, - рассказывает Илана о праздновании.

Илана расстроилась, что свадьба оказалась по расчету. Фото: социальные сети

Звезда «Уральских пельменей» такие традиции не оценила.

- Поиск спутника жизни, как и в былые времена является делом родителей, особенно матери. Обычно жениху предлагается несколько кандидатур, из которых он должен выбрать. Иногда молодые вообще не знают друг друга, но если их родители приняли решение их поженить, то так и будет. О любви думать не принято, подбирается семья по статусу… Я даже расстроилась, что союз не по любви получается. Но таковы традиции. И до сих пор их строго соблюдают. Как говорится, стерпится-слюбится. Я бы, конечно для своей дочки такой участи не хотела. Пусть выбирает сердцем, - поделилась своими мыслями Илана.

Со своим мужем Дмитрием Дылдиным Илана живет счастливо уже больше восьми лет. Фото: социальные сети

Напомним, с мужем бизнесменом Дмитрием Дылдиным Илана вместе уже больше восьми лет. Супруги воспитывают дочку Диану. Сама актриса в интервью «КП-Екатеринбург» рассказывала, что муж ее во всем поддерживает и любит баловать дорогими подарками.

Недавно, Илана также выступила с неожиданным заявлением о хейте в социальных сетях.

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