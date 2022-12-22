Взбесившая россиян дочь Александра Малинина рассказала о мести и провокациях

Звездная дочь Александра Малинина подверглась критике из-за роскошной жизни в Европе. Фото: Устиньи Малининой

Звездная дочь Александра Малинина нередко подвергается критике в социальных сетях.

Сейчас 22-летняя Устинья Малинина живет в Лондоне в собственной квартире и учится в Королевской Академии музыки. В Instagram*, где у начинающей певицы почти 73 тысячи подписчиков, она делится яркими событиями и подробностями своей жизни.

Правда, для некоторых пользователей сетей роскошная жизнь в Европе стала поводом для того, чтобы ополчиться на наследницу автора русских романсов: «Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор», «У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?», - пришли в возмущение подписчики.

Наследница исполнителя русских романсов научилась справляться с провокациями. Фото: Устиньи Малининой

Но Устинья Малинина не только научилась не реагировать на комментарии злопыхатели, но и делится с поклонниками, как бороться с негативом и повысить себе самооценку.

- Негатив – это провокация. Убирайте все источники негатива. Найдите откуда идет плохая энергия и абстрагируйтесь от нее. Знайте свои цели и идите к ним. Негатив – это препятствия на вашем пути, которые будут вам мешать прийти к цели. Как говорил Фрэнк Синатра, лучшая месть – огромный успех. Находите время для себя, расслабляйтесь, занимайтесь дыхательными практиками, любимым делом и окружайте себя любимыми людьми, - советует подписчикам певица.

Устинья Малинина также добавила несколько советов, как меньше переживать. Она посоветовала использовать дыхательные практики, чтобы отгонять от себя дурные мысли, а также заниматься спортом или любимым дело и проводить время на природе.

*социальная сеть признана экстремистской на территории РФ

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