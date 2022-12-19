Иосиф Пригожин унизил Монеточку после скандала с покойным Кобзоном

Иосиф Пригожин ответил на слова Монеточки, позвавшей недовольных зрителей на концерт покойного Кобзона. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Иосиф Пригожин раскритиковал Лизу Монеточку, отправившую недовольных ее пением зрителей на концерт покойного Иосифа Кобзона.
На певицу ополчились после ее выступления в Европе. Многие зрители были недовольны вокалом певицы. Однако ответ Монеточки на критику вызвал еще большее негодование у общественности.
- Ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или … Кобзона, - выпалила она.
Позже Лиза Монеточка добавила, что имя Народного артиста она упомянула специально.
- В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее, - неожиданно заключила певица.
Иосифа Давидовича Кобзона не стало 30 августа 2018 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Слова Монеточки в разговоре с «КП-Екатеринбург» прокомментировал известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.
- Я предлагаю ей самой «сходить на концерт Кобзона». Иосиф Дмитриевич был и остается в нашей памяти великим человеком в истории российской культуры и российской эстрады, самой дипломатичной и самой мощной личностью не то что в России, а на этой планете. А где Монеточка? Дайте лупу. Ей до Кобзона, как до луны…Разменная Монеточка. А то, что она говорит – это просто свинство, - разгневался Иосиф Пригожин.
Известный продюсер высказал свое мнение и о том, из-за чего Монеточка упомянула Иосифа Давыдовича Кобзона.
- Она к себе так привлекает внимание. Это вина родителей, которые воспитали такую Монеточку. Что можно ждать от этих людей? Имени то нет. Одно погоняло, - заключил Иосиф Пригожин.
Напомним, российского и советского певца, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Иосиф Пригожин был лично с ним знаком. В 2020 году известный продюсер предложил назвать именем Кобзона улицу или театр.
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