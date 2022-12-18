«Выбесило»: оскандалившаяся Монеточка оправдалась за слова о покойном Кобзоне

Монеточка призналась, что сказала про Кобзона специально. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Лиза Монеточка объяснила, почему отправила недовольных ее пением зрителей на концерт покойного Иосифа Кобзона.

Елезавета Гырдымова уже несколько месяцев живет и дает концерты в Европе. Однако не все зарубежные зрители в восторге от ее творчества. После концерта в Хельсинки певицу обвинили в плохом вокале.

- Ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или … Кобзона, - отметила исполнительница.

Однако ответ певицы на критику вызвал еще большее негодование у общественности, ведь Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.

Сама Лиза Монеточка несколько дней никак не комментировала свои слова, но затем выступила с неожиданным заявлением.

- Простите, постоянно путаю все после второго триместра беременности...думала после родов пройдет, но нет. Вроде бы все ок, но иногда резко путаю слова, и даже забываю текст песни на концерте, в самом простом месте, где никогда не забываю. А вот про Кобзона специально сказала, кто не понял. В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее, - выдала певица.

Елизавета Гырдымова также добавила, что ей было очень обидно читать обвинения после сказанных ею слов в адрес Народного артиста.

- Очень мне было неприятно читать те статьи... даже не понимаю, почему так задело! Вроде постоянно всякую ерунду пишут, но здесь выбесило то, что это не имеет никах оснований...То есть это не смещение акцентов, не перетягивание, а чистая выдумка. Поэтому и разозлилась, - говорит исполнительница.

Лиза Монеточка нередко оказывается в центре скандалов. У певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным из-за плагиата его песни. По решению суда исполнительница была вынуждена выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.

А в начале декабря 2022 года исполнительнице пригрозил судом журнал «Лиза», обвинив певицу в незаконном использовании их товарного знака.

Напомним, сейчас Лиза Монеточка вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым живет в Европе. А 17 августа Монеточка впервые стала мамой. Она родила дочь Нину в Вильнюсе.

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