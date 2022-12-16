Жених и невеста: Клава Кока опубликовала интригующее фото с Егором Кридом

Клава Кока и Егор Крид никогда не скрывали теплые чувства друг к другу. Фото: социальные сети

Вокруг личной жизни Клавы Коки последние недели кипят нешуточные страсти. Будто бы судьба упорно намекает известной певице, что ее совсем скоро ждет свадьба. То звезде Black Star впервые в жизни делают предложение, то она ловит букет невесты на свадьбе друзей Джигана и Оксаны Самойловой.

Да и сама Клава не перестает интриговать поклонников. Сначала она делится трогательным видео, в котором певец Niletto радует ее огромным букетом белых роз, а теперь публикует фото, на котором ее нежно обнимает Егор Крид.

Клава Кока и Егор Крид дружат уже семь лет. Фото: социальные сети

Судя по тому, как одеты исполнители, фотография была сделана как раз на торжестве в честь годовщины свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой.

Самый популярный комментарий под постом оставила блогер-миллионник Диана Астер.

- Ой, это жених и невеста? - написала она.

Вопрос девушки активно поддержали подписчики Клавы, оставив почти тысячу лайков.

Клава Кока и Егор Крид сфотографировались на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: социальные сети

Сама Клава Кока оставила под постом довольно краткую подпись.

- Родители сфоткали на выпускном, - написала певица.

Напомним, и с Егором Кридом и с Niletto певицу упорно сводят поклонники и даже делятся на два лагеря, размышляя о том, кто ей подходит больше. Но ни с тем ни с другим исполнителем певица никогда не подтверждала отношения, поясняя, что любит обоих, но только как друзей.

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