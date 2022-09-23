«Тяжелый люкс» за миллионы: раскрыта стоимость эпатажных нарядов Клавы Коки

Клава Кока в платье Philipp Plein (средняя стоимость платьев этого бренда – 300-500 тысяч рублей) Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока всегда удивляла публику яркими, а, порой, и весьма откровенными нарядами. В эпатажных образах певица предстает на сцене, в своих клипах и на фото в социальных сетях. В ее гардеробе легко найти вещи люксовых брендов, таких как Versace и Louis Vuitton. Стилист Анна Дубинина рассказала «КП-Екатеринбург», для чего Клаве Коке откровенные и эпатажные наряды и сколько они стоят.

Стиль певицы напомнил стилисту образы Бритни Спирс на пике популярности Фото: Андрей Михайлов

«КАК БРИТНИ СПИРС НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ»

По мнению эксперта Анны Дубининой, с каждым годом стиль Клавы Коки становится более дерзким и эпатажным.

- Откровенность и особенный выразительный стиль в нарядах певицы присутствовали всегда. Сейчас в ее образах стало больше бунтарского характера, когда вместо колье с бриллиантами, она может надеть крупные цепи, а вместо элегантного платья с вырезом черную кожаную мини-юбку и колготки в крупную сетку. При этом Клава продолжает выглядеть ярко и эпатажно, чем-то даже напоминая стиль Бритни Спирс на пике популярности, - оценивает образы певицы стилист.

Откровенность в образах звезды была с самого начала ее популярности Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Дубинина считает, стиль Клавы Коки гармонично сочетается с ее творчеством.

- Сейчас ее бунтарски-эпатажные образы в синергии с ее песнями. Как только Клава захочет взрослеть и исполнять репертуар с более глубоким смыслом, то, я думаю, и ее стиль соразмерно будет меняться, - предполагает Анна Дубинина.

При этом стилист советует певице больше не экспериментировать с цветом волос (певица красила их в синий и розовый).

- Тот вариант, на котором она сейчас остановилась, наиболее подходящий, - добавила Анна.

Певица одевается чрко и эпатажно. Фото: telegram-канал Клавы Коки

«ПЛАТЬЯ И СУМКИ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА»

По мнению эксперта, на таких ярких и эпатажных образах Клава Кока не экономит.

- На певице можно увидеть и Moshino, и платья от Philipp Plein, средний ценник которых от 100 до 500 тысяч рублей, и купальники Versace. Видно, что исполнительница любит сумки из «тяжелого люкса» Louis Vuitton и Versace, стоимость которых начинается от 500 тысяч рублей, - уточняет стилист.

Клава Кока не экономит на образах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обычной жизни певица любит смешивать яркие вещи в casual-стиле.

- Она также носит свободные толстовки, спортивные штаны, шорты, футболки оверсайз, но при этом ярких цветов или необычного кроя, с интересными принтами, - объясняет стилист.

По мнению Анны Дубининой, Клава Кока имеет чувство стиля, но не исключено, что на концерты и мероприятия ее собирает целая команда стилистов.

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