Исполнители часто появляются вместе на мероприятиях и выкладывают совместные фото, на которых нежно обнимаются другг с другом Фото: Даниил ОПАРИН

Люся Чеботина рассказала об отношениях с певцом ЮрКиссом. Певица дала интервью «КП-Екатеринбург», в котором также поведала, каким должен быть ее идеальный мужчина.

Певец и сын бизнесмена и владельца «Российской Медиагруппы» Владимира Киселева ЮрКисс и популярная певица Люся Чеботина нередко публикуют фото, на которых нежно обнимают дуг друга, но никогда не раскрывают, встречаются они все-таки или нет.

Фото: социальные сети Люси Чеботиной

Летом 2019 года Люся Чеботина и Юрий Киселев выпустили песню «Будь смелей». Также певец снялся в клипе певицы на самую популярную ее песню «Солнце Монако». Исполнители нередко появляются вместе на светских мероприятиях, продолжая подогревать интерес поклонников.

В интервью «КП-Екатеринбург» Люся Чеботина отказалась прямо ответить на вопрос, вместе ли она с молодым исполнителем.

- Все, что касается личной жизни, должно оставаться личным. Я бы не хотела рассказывать детали. Может быть, когда-то и наступит момент, когда я буду к этому готова, - сказала автор хита «Солнце Монако».

Знакомство исполнитетей началось с совместного творчества. Фото: социальные сети Люси Чеботиной

Однако певица назвала, каким должен быть ее идеальный мужчина, а в конце заключила, что этому образу полностью соответствует ЮрКисс.

- Прежде всего, для меня важны честность, доброта, объективность и порядочность. Важно, чтобы мой партнер по жизни умел вставать на мою сторону в каких-то конфликтах, стремился понимать, что я чувствую, а я взамен хочу понимать его. Для меня важно, чтобы человек мирился с моим графиком и работой. Я не из тех людей, которые будут сидеть дома. Еще один момент, который дал бы мне понять, что рядом со мной мой человек – это желание посоветоваться с ним, прежде чем принимать какое-то важное решение. Я хочу, чтобы мой мужчина был мудрее, умнее и сильнее меня, чтобы я себя всегда чувствовала под защитой. В принципе это все черты, которыми, кстати, обладает Юра, - улыбнулась Люся Чеботина.

В интервью «КП-Екатеринбург» певица также рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым и Клавой Кокой и что помогло ей избежать звездной болезни.

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