Певица также рассказала о дружбе с Клавой Кокой и отношениях с ЮрКиссом Фото: Ольга ЮШКОВА

Бешеная слава и популярность накрыла Люсю Чеботину после выхода трека «Солнце Монако». Певица быстро влилась в светскую тусовку, подружилась с Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской, а на 25-летие устроила грандиозный «Бал Монако», на котором гулял весь шоу-бизнес. Но в душе Люся осталась простой и искренней девчонкой. Недавно певица выступала в уральской столице на крупном музыкальном фестивале Summer Fest, после которого дала интервью «КП-Екатеринбург». Исполнительница рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым и Клавой Кокой, отношениях с ЮрКиссом, а также кто ее вдохновляет и помогает избежать звездной болезни.

Люся Чеботина выступила в Екатеринбурге на Summer Fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОПАЛИСЬ С КЛАВОЙ КОКОЙ ДПС-НИКУ»

- Summer Fest – большое мероприятие, на котором выступили и другие звезды. Тебе на таких событиях выступать волнительно?

- Наоборот даже проще, потому что за кулисами можно встретиться и пообщаться с коллегами, с которыми ты хорошо дружишь. Ты чувствуешь, что ты не один. Мы будто одна команда, хоть и выступаем по очереди. Но я и не могу сказать, что в принципе волнуюсь. Если раньше я очень переживала, то сейчас с особенным трепетом жду каждого выступления и встречи со зрителем. Особенно на фестивалях, куда приходит несколько тысяч человек. От зала исходит такая бешеная энергетика, что после выступления ты еще несколько дней ходишь заряженный.

- На чей концерт из тех, кто тоже выступал на Summer Fest, ты бы хотела попасть?

- На самом деле, все очень крутые. Но больше всего я бы хотела попасть на концерт Оли Бузовой. Я, к сожалению, пропустила ее шоу в «Крокусе». У меня у самой тогда был концерт. Мне так за это обидно, потому что я потом смотрела видео, там было невероятное шоу с крутыми костюмами и постановками. Такое я бы очень хотела увидеть вживую.

Люся Чеботина и Клава Кока дружат уже больше пяти лет. Фото: telegram-канал Клавы Коки

- Ты дружишь с многими звездами и уже давно с Клавой Кокой. С чего началась ваша дружба?

- Мы познакомились еще на проекте «Главная сцена», когда мне было 18 лет. Нас обеих сразу же оттуда выкинули, но наша дружба продолжилась. Клава очень хорошая девчонка. Она большой трудоголик, каким и должен быть артист. Она пишет классные песни. Она очень веселая, у нее прекрасное чувство юмора.

По словам Люси Чеботиной, с Клавой Кокой не соскучишься. Фото: telegram-канал Клавы Коки

- А можешь вспомнить какую-то забавную историю, в которую вы с ней вместе попали?

- У нас была очень веселая история, как мы попались ДПС-нику. Он пытался нас развести и сказал, что я переехала на красный. Это переросло в какой-то нелепый спор. Я просила показать видеорегистратор, мне уже было смешно, но он все тянул-тянул-тянул, и Клава высуналась из машины и сказала: «Молодой человек, вам, наверное, знаком мой «фейс», давайте я просто сделаю с вами фотку, вы покажете ее своим детям, они сто пудово будут счастливы, и вы нас отпустите». (Смеется) Фото он с ней так и не сделал, но нас отпустил, сказал: «Не вижу смысла дальше разговаривать, езжайте». Это было очень смешно и одновременно нелепо со стороны сотрудника ДПС, потому что было очевидно, что мы ничего не нарушали.

Певица быстро влилась в шоу-бизнес Фото: Иван МАКЕЕВ

«ФИЛИПП КИРКОРОВ ВСЕГДА МЕНЯ ХВАЛИТ»

- Клава Кока не раз благодарила Филиппа Киркорова за вдохновение и поддержку. Вы ведь с ним тоже хорошо общаетесь?

- Филипп Бедросович – невероятный трудоголик, музыкально и творчески наполненный, самый яркий и эпатажный артист, но при этом очень добрый человек и хороший друг. Безусловно, многие берут с него пример. Меня он, и правда, вдохновляет и направляет. У меня с ним абсолютно теплые отношения. Я безумно рада, что в детстве смотрела на него по телевизору, а сейчас мы с ним переписываемся и пересекаемся на совместных мероприятиях.

- В жизни он такой же восторженный, как и на экране?

- Да, Филипп напоминает мне большого ребенка в плане искренности и открытости людям. И это очень круто, потому что он остается собой.

С Филиппом Киркоровым у певицы завязалась крепкая дружба. Фото: социальные сети Люси Чеботиной

- А он вам какие-то советы дает?

- Он меня всегда хвалит, от чего я очень сильно смущаюсь. Но, тем не менее, когда мы видимся с Филиппом и он постоянно говорит: «Ты моя девочка, красавица, ты самая талантливая», меня это очень вдохновляет и заставляет работать еще больше. Потому что если уж такой человек, как Филипп Киркоров, говорит, что мне прямой путь на сцену, то чего уж говорить о моих внутренних сомнениях. Он просто подкрепляет мою уверенность в себе и говорит то, что мне нужно услышать.

- Ты тоже большой трудоголик, можешь много работать и спать по несколько часов? В чем феномен? И как удается избежать эмоционального выгорания?

- В творческой профессии самое главное – не окружать себя людьми, которые тащат тебя на дно. У меня давным давно нет друзей, которые только тусуются и выпивают, к тому же, я не пью алкоголь. Я окружаю себя людьми, которые меня заряжают и вдохновляют переживать трудности. Конечно, у нас тяжелый график. Страдаю не только я, страдает вся моя команда. Мы спим, где приходится: в самолете, в гримерке, в отеле. Было время, когда я очень скучала по тому, чтобы поспать в своей кровати дома. Поэтому важно, чтобы команда правильно составляла твой график, чтобы было хоть немного времени выдохнуть. Но очень много сил дает отдача зрителей, которые приходят на мои концерты.

Популярность пришла к Люсе Чеботиной после выхода трека «Солнце Монако». Фото: социальные сети Люси Чеботиной

«МАМА ПОМОГАЕТ НЕ ЗАЗВЕЗДИТЬСЯ»

- Бешеная популярность к тебе все-таки пришла после «Солнце Монако». Ты ее почувствовала?

- Да, я почувствовала. Ко мне очень много людей стало подходить фотографироваться, вплоть до того, что ловили на стойке регистрации в аэропорту, в туалете и других каких-то неожиданных местах. Это происходит, даже когда я выезжаю за пределы своей страны. Недавно была в Турции. Там, в аэропорту, ко мне подошли пять человек. Поэтому, конечно, внешне разница чувствуется. Но для меня, как для Люси, все осталось прежним. Я принимаю популярность как часть моей работы.

- Как ты относишься к тому, что фанаты вот ловят тебя, даже когда тебе это неудобно?

- Бывает не совсем приятно, когда ты очень хочешь спать или голоден, или идешь в неприлежном виде, в «спортивках» и с пучком на голове. Но я все равно стараюсь никому не отказывать, потому что даже одна фотография иногда может помочь человеку в каких-то реализациях. Потому что, так или иначе, мы все вдохновляем дуг друга на какие-то подвиги. Когда мне было шесть лет, я стояла под сценой на концерте Глюкозы и просила автограф, но она тогда меня не увидела. А если бы я взяла этот автограф, была бы самой крутой в школе (Улыбается). Поэтому я всегда стараюсь проявить взаимность по отношению к моим слушателям.

Люся с мамой Анной (в центре) и сестрой Елизаветой (слева). Фото: из архива Анны Чеботиной

- Ты не раз говорила, что многим обязана своей маме…

- Мама поддерживала и поддерживает меня во всем, особенно в личных переживаниях. Но в вопросах карьеры мама никогда не будет говорить, что я самая лучшая, никогда не погладит по головке, не скажет: «Ты сегодня была просто супер!». Она придет и скажет мои косяки: где я не так спела, где не так выглядела, где не так что-то сказала. И, на самом деле, я ей за это очень благодарна, потому что именно это помогает мне расти, становиться лучше и не зазвездиться, что очень важно для меня.

- Как думаешь, насколько вообще важна родительская любовь и поддержка для реализации ребенка?

- Это очень важно. Меня всегда удивляло, когда родители не поддерживают выбор детей в плане профессии. Даже если он в пять лет вам сказал, что хочет стать президентом, космонавтом, ковбоем или русалочкой Ариэль, пожалуйста, поддержите его. Вы для своего ребенка – тот человек, которому он в первую очередь позвонит, чтобы поделиться переживаниями или, наоборот радостными новостями. Важно не нарушать эту связь. Когда я в детстве сказала, что хочу быть певицей, меня кроме мамы никто не поддержал ни в семье, ни среди друзей. Все постоянно смеялись и говорили, что это не серьезно, говорили маме: «Перестань мучить ребенка», выбери ей другую профессию. Но мама поддержала меня, и, если бы не она, я бы уже давно сломалась.

Поклонники уверены, что Люся Чеботина и ЮрКисс встречаются Фото: Даниил ОПАРИН

«У ЮРКИССА ВСЕ ЧЕРТЫ ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ»

- Сейчас ты довольна тем, что происходит в твоей жизни?

- Я абсолютно довольна. Я очень рада, что у меня нет проблем с финансами, и я могу покупать себе все, что захочу, у меня классная команда, классные семья и друзья.

- А что на счет личной жизни? Подписчики учерены, что вы с ЮрКиссом встречаетесь. И вы не перестаете подогревать их интерес…

- Все, что касается личной жизни, должно оставаться личным. Я бы не хотела рассказывать детали. Может быть, когда-то и наступит момент, когда я буду к этому готова.

Исполнители нередко публикуют милые совместные фото. Фото: социальные сети Люси Чеботиной

- А если говорить обобщенно, у вас есть свой идеал мужчины?

- Конечно, есть. Прежде всего, для меня важны честность, доброта, объективность и порядочность. Важно, чтобы мой партнер по жизни умел вставать на мою сторону в каких-то конфликтах, стремился понимать, что я чувствую, а я взамен хочу понимать его. Для меня важно, чтобы человек мирился с моим графиком и работой. Я не из тех людей, которые будут сидеть дома. Еще один момент, который дал бы мне понять, что рядом со мной мой человек – это желание посоветоваться с ним, прежде чем принимать какое-то важное решение. Я хочу, чтобы мой мужчина был мудрее, умнее и сильнее меня, чтобы я себя всегда чувствовала под защитой. В принципе это все черты, которыми, кстати, обладает Юра (ЮрКисс, - Прим. Ред.).

Певица планирует много интересных дуэтов, но пока занимается сольным творчеством. Фото: социальные сети Люси Чеботиной

- У тебя уже вышли фиты и с ЮрКиссом, и с Клавой Кокой, и с Дмитрием Маликовым. Планируются ли еще интересные дуэты?

- Как раз, этим летом у меня вышла интересная песня June song, текст которой написала и предложила мне Мария Захарова. Для меня это было неожиданностью и приятным удивлением, потому что до этого я, как и многие, не знала, что она пишет песни. Оказалось, она – очень классный и талантливый автор. На эту песню мы сняли трогательный и красивый клип. Он рассказывает историю о пациенте психиатрической клиники, в которого влюбилась его лечащий врач. В будущем я, безусловно, хочу еще фиты и интересные дуэты, но в ближайшее время меня ждет только сольный материал. А 22 августа у меня вышел новый трек «Плакал Голливуд». Надеюсь, вы его оцените.

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