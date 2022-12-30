«Растрогала бабушку до слез»: Клава Кока рассказала о дуэте с Ларисой Долиной

Клава Кока исполнила мечту своей бабушки, спев дуэтом с Ларисой Долиной. Фото: соцсети

Звезда Black Star Клава Кока и эстрадная дива Лариса Долина неожиданно презентовали дуэт. Исполнительницы перепели легендарный трек «В лунном сиянии».

Клава Кока призналась, что этот дуэт и эта песня для нее особенные.

- Это самая любимая песня моей бабушки, она напевала мне ее с детства и говорила, что ее мечта - чтобы я когда-нибудь спела ее для нее. Время пришло! Бабуля, я тебя очень люблю, эта песня для тебя, - рассказала Клава Кока.

Реакция бабушки превзошла все ожидания певицы.

- Я показала бабушке эту песню пару недель назад, она рыдала минут 40 и не могла остановиться!! Это то, ради чего я готова сворачивать горы!! - говорит звезда Black Star.

Клава Кока растрогала бабушку. Фото: соцсети

О своем дуэте исполнительницы объявили всего за день до премьеры, опубликовав совместное видео в соцсетях.

- Говорят, что если загадать желание в канун Нового года, то оно обязательно должно сбыться. Я мечтала спеть дуэтом с одной и самых легендарных певиц, - восторженно говорит в ролике Клава Кока.

- Дорогая моя, мечты сбываются! – заходит в кадр Лариса Долина.

Певицы презентовали трек 28 декабря в новогоднем шоу «VK под шубой».

Напомним, несмотря на то, что большинство фанатов Ларисы Долиной поддержали неожиданный дуэт, нашлись и те, кого возмутил выбор эстрадной певицы.

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