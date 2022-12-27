«Опуститься до этого»: Лариса Долина подверглась критике из-за дуэта с Клавой Кокой

Лариса Долина и Клава Кока презентуют трек во время новогоднего концерта. Фото: соцсети

Лариса Долина и Клава Кока сообщили неожиданную новость. Эстрадная певица и звезда Black Star выпускают дуэт. Исполнительницы презентуют его 28 декабря.

Об этом Лариса Долина и Клава Кока рассказали, опубликовав совместное видео в соцсетях. Исполнительницы даже оделись в цвет. Обе предстали в шикарных синих платьях.

- Говорят, что если загадать желание в канун Нового года, то оно обязательно должно сбыться. Я мечтала спеть дуэтом с одной и самых легендарных певиц, - восторженно говорит в ролике Клава Кока.

- Дорогая моя, мечты сбываются! – pаходит в кадр Лариса Долина.

Певицы презентуют песню 28 декабря в новогоднем шоу «ВК под шубой» в сообществе «ВК музыка».

В комментариях под постом Ларисы Долиной большинство фанатов поддержали неожиданный дуэт.

- Очень ждем! Уверены, это будет очень красиво! Очень любим вас! - пишут поклонники.

Но нашлись и те, кого возмутил выбор эстрадной певицы: «Не думала, что Ларисе Александровне интересно петь с Клавой Кокой. Считала, что Долина поет с талантливыми людьми», «Клаве без фанеры в данном случае трудновато придется», «Ужас… Зачем это Ларисе Александровне? Опуститься до этого убожества».

Клаву Коку расстроила неудача на большом концерте в Москве. Фото: соцсети

Напомним, 4 декабря у Клавы Коки прошел провальный концерт в Москве. К «Magic Show Бал Клавы Коки» она готовилась больше года. На нем с ней дуэтами спели Егор Крид, Niletto, Мари Краймбрери, Артур Пирожков и Сергей Жуков.

Несмотря на обещания грандиозного события, многие зрители остались недовольны выступлением певицы, мол, то ли звук был ужасный, то ли Клава действительно не умеет петь.

Сама певица призналась, что неудача сильно расстроила ее, и пообещала провести работу над ошибками. После этого многие фанаты поспешили поддержать звезду Black Star и признались ей в любви.

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