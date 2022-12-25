«Какой же бред!»: Клаву Коку обвинили в требовании 800 тысяч рублей за поздравление для детей-сирот

Клава Кока считает, что многие ловят хайп за счет ее имени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока опровергла слухи о том, что она потребовала за новогоднее поздравление для детей-сирот 800 тысяч рублей.

Такие новости стали появляться в новостных каналах, один из которых привела в пример звезда лейбла Black Star.

- Моя подруга, работающая с благотворительными фондами, рассказала, что певицу Клаву Коку попросили записать поздравление с Новым годом для сирот из Иркутска. Видео должно было длится 10 секунд: «Дорогие дети такой-то школы, искренне поздравляю». Она зарядила за это ценник 800 тысяч рублей. Ей говорят: «Ну это же сироты». Ее ответ: «Мне наплевать». Возвращается через час и говорит: «Ладно, могу а 700 тысяч ради детей. Разумеется, на этом общение было прекращено, - говорится в сообщении.

Клава Кока не прошла мимо этой новости и поспешила ее прокомментировать, чтобы заверить подписчиков, что она к этой ситуации не имеет никакого отношения.

- Теперь наши «достоверные» СМИ и паблики пишут новости из источника «подруга рассказала»… Ну какой же бред! Жалко, что 0% правды. Но приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости, как мыльные пузыри. Они, конечно, блестящие снаружи, но пустые внутри, - ответила Клава Кока.

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