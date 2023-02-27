«Я – грубый и отвратительный»: Niletto напал на фанатов с оскорблениями

Певец в грубой форме начал отвечать на комментарии подписчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский певец Niletto напал на фанатов с оскорблениями, отвечая им на комментарии. Накануне рэпер выпустил танцевальное видео в обтягивающем зеленом комбинезоне. Подписчики обвинили певца в развращении молодежи и нелестно отозвались о новом стиле исполнителя, назвав клоуном.

- Была лучшего мнения о Дане, и песни его раньше были круче…А сейчас много мата, и не учитывает, что его любят детки. Им лет по 10, а они такое видят. Прямо «фу-фу», - пишут возмущенные подписчики.

Неожиданно для многих фанатов автор хита «Любимка», не церемонясь, в грубой форме и начал отвечать на подобного рода комментарии

- Душнила. Твои комменты – тугость. Иди помолись, - пишет он.

Среди его ответов встречаются и оскорбления с матом. После этого поклонники Niletto предположили, что его аккаунт взломали.

- Очень надеюсь, что он не сам отвечает на комментарии. Ответы грубые и неприятные, а под другими публикациями такого нет, - пишут поклонники.

Другие же принялись защитить исполнителя: «Какие комментарии, такие и ответы. Данил вообще не спрашивал их мнения», «Наверное, это от усталости, жить в таком темпе очень тяжело, поэтому проскальзывают грубости и колкости. Не обращайте внимание, просто поймите».

Niletto в свою очередь написал в комментариях, что отвечает именно он.

- С момента создания аккаунт веду я. Это я грубый и отвратительный. Вы сами меня таким сделали, - заявил певец.

Фанатов такая реакция привела в возмущение.

- Я в шоке! Какой он стал грубый хам. Совсем зазвездился или под чем-то… Хотя это неважно. Такая грубость в любом случае недопустима! А ведь был такой хороший искренний парень, - пишут разочаровавшиеся поклонники.

Напомним, в августе 2022 года Niletto нахамил фанатам и журналистам. Певец приезжал в родной Екатеринбург и позвал поклонников на открытую тренировку. Однако разозлившись из-за того, что его начали снимать, он послал всех, у кого в руках были камеры.